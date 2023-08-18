В Петербурге определились с местом строительства центра развития беспилотников

Научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем построят на территории экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Об этом 18 августа сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам чиновника, город обладает всеми необходимыми мощностями для создания такого центра.

«Для реализации проекта и создания крупного НПЦ БПЛА возможно использование инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге»,— отметил господин Соловейчик.

Дату начала строительства центра и стоимость проекта чиновник не озвучил.

В Петербурге разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью в этой сфере занимаются более 20 компаний, в частности, «Радар ммс», «Геоскан», СТЦ и «Навигатор».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург подал заявку на создание научно-производственного центра для разработки беспилотных авиационных систем.

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