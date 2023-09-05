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Самарские ученые придумали, как улучшить уборку космического мусора

В Самаре создан способ увеличения эффективности уборки космического мусора на орбите. Исследование провели ученые национального исследовательского университета им. Королева. Об этом сообщает вузовский Центр по связям с общественностью.

Фото: Олеся Орина

Для решения вопроса ученые и студенты вуза математически точно рассчитали поведение вышедших из строя спутников в условиях температурного удара. При этом они взяли как образец космического мусора для расчетов и моделирования типовой спутник связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.

В итоге было установлено, что температура корпуса спутника в тени Земли может опускаться до 150 градусов Цельсия ниже нуля. А солнечные лучи могут нагреть космический аппарат до 150 градусов выше нуля.

Такой резкий перепад температур, или температурный удар, деформирует и прогибает упругие элементы конструкции спутника. Из-за этого возникает сила инерции, и космический аппарат получает микроускорение, как если бы его толкнули.

После этого он начинает вращаться и срывается с мусороуборщика. Чем больше подобных упругих конструкций на спутнике и чем крупнее они по размеру и больше по массе, «тем сильнее воздействие температурного удара, тем сильнее толчок и вращение космического аппарата», выяснили исследователи.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского научного фонда. По его итогам один из авторов-ученых, студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева Александра Николаева, получила медаль и премию Российской академии наук.

Ранее стало известно о планах запуска в Самаре космической фабрики для изучения эволюции молекул в Галактике. Это должно произойти до конца текущего года.

Георгий Портнов

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