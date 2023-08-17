В Самаре запустят космическую фабрику для изучения эволюции молекул в Галактике

Космическая фабрика по синтезу биохимических молекул, из которых состоят формы жизни на Земле, заработает в Самаре до конца текущего года. Об этом сообщает Центр по связям с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

Фото: Олеся Орина

«Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике»,—говорится в сообщении.

Кроме того, разработку будут применять «при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников», отмечают в вузе. Сборкой оборудования занимаются ученые Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) и Самарского университета им. Королева. Работы находятся на финальном этапе.

Ранее самарские ученые придумали новую защиту от хакерских атак. Разработка подготовлена совместно с Севастопольским госуниверситетом и университетом Миссури (Колумбия, США).

Георгий Портнов