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Единоросс Сергей Сокол снял свою кандидатуру на выборах главы Хакасии

Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) на пост главы Республики Хакасия, снял свою кандидатуру. Вечером 31 августа он был госпитализирован в московский госпиталь им. Вишневского с диагнозом венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.

«Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост»,– обратился господин Сокол к жителям региона в своем Telegram-канале.

Сергей Сокол также возглавляет список кандидатов от ЕР на выборах депутатов верховного совета Хакасии. Как и выборы главы республики, они состоятся 8-10 сентября 2023 года. Останется ли он в числе кандидатов в депутаты парламента господин Сокол не уточнил.

«Я искренне желаю Сергею Михайловичу скорейшего выздоровления! Убежден, что после его поправки мы будем совместно работать в интересах Хакасии»,– откликнулся на решение Сергея Сокола глава республики коммунист Валентин Коновалов, который выдвинут КПРФ на второй срок.

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Валерий Лавский

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