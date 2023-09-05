«Не все шансы упущены»

Зерновая сделка не возобновляется — таков главный итог переговоров в Сочи президентов России и Турции. По словам Владимира Путина, Москва вернется в соглашение после того, как Запад выполнит все свои обещания. При этом глава российского государства высоко оценил роль Турции как посредника. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган назвал коллегу «дорогим другом» и выразил намерение укреплять отношения двух стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отсутствие результата — тоже результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поговорили три часа с глазу на глаз, пообедали — откушали салат из подкопченной форели, филе барабульки с томатом, суп-харчо и «Птичье молоко» на десерт... Главный итог блиц-визита в Сочи Реджепа Тайипа Эрдогана — стороны отметили стабильное развитие отношений двух стран, в частности, в прошлом году товарооборот вырос почти на 9%, переговоры по созданию газового хаба завершаются.

По сообщениям российских источников, турецкий лидер назвал Владимира Путина «дорогим другом» и во время пресс-конференции сказал по-русски «спасибо».

Можно ли в этом увидеть какой-либо намек на прорыв или положительный сигнал? Наверное, можно, но факты свидетельствуют об обратном. Мягко говоря, Эрдоган не добился того, чего хотел. И здесь мы подошли к зерновой сделке — она не возобновляется. Но можно тешить себя надеждой или уповать на то, что отсутствие результата — тоже результат.

Чисто теоретически бывшие западные партнеры прямо вот сейчас могут выполнить все свои обязательства, о чем говорил на пресс-конференции в Сочи Владимир Путин, тогда и Россия тотчас вернется в черноморскую инициативу, и пойдут караваны, как прежде, на помощь нуждающимся бедным странам.

Но поверить в это очень сложно, несмотря на то, что сейчас действительно всякое возможно.

С другой стороны, сделка вообще может не понадобиться: будут возить зерно так же, как сейчас, без согласия России или по новым маршрутам.

Что касается украинского урегулирования в целом, то здесь также нет даже намека на какое-либо продвижение. За исключением того, что на сцене появилась новая фигура — еще не утвержденный министр обороны Украины Рустем Умеров, крымский татарин, участник российско-украинских переговоров в 2022 году. Естественно, это политик, близкий к Турции. Кроме того, его положительно воспринимают на Западе.

Так что можно, наверное, рассуждать насчет секретного плана Эрдогана и разных многоходовых комбинациях. Рассуждать можно, только зачем? Отношения России и Турции динамично развиваются, а президенты двух стран — близкие друзья.

Впрочем, друзьям принято помогать или хотя бы не препятствовать, например, в намерении возить украинское зерно через опасные участки в Черном море.

Вместе с тем еще не все шансы упущены. Может быть, предстоящий саммит G20 что-нибудь изменит или Генассамблея ООН. Много впереди разных крупных международных мероприятий.

Однако по факту на сегодня есть только военный сценарий, только он один и больше никакой. Боевые действия переходят в осень, а затем и в зиму. Возможно, именно такой сигнал и получил Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи.

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