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Коммерсантъ FM
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Командир «Востока» рассказал, как ВСУ начали преодолевать линию обороны России

Командир батальона «Восток» и заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские военные несколько дней проводили массированный артобстрел российских позиций. Из-за этого, по его словам, потеряли эффективность минные заграждения, а «непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное». Из-за этого, как утверждает господин Ходаковский, ВСУ сумели вплотную подойти к позициям российских военных.

Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского

Александр Ходаковский

Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского

Он утверждает, что украинцы «практически не понесли потерь», высадили десант, но в итоге «оттянули технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии». Замглавы Росгвардии по ДНР уточнил, что с российской стороны потери в результате обстрелов «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». «Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику»,— написал он в Telegram.

Минобороны России еще в июне сообщало о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. Тогда утверждалось, что Киев не достиг целей, но Александр Ходаковский говорил, что ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое. Вчера, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной украинским силам территории ДНР.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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