Зеленский посетил позиции ВСУ в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной украинским силам территории Донецкой народной республики. Согласно информации на сайте офиса президента, он побывал в командных пунктах военных соединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте, а также материально-техническом обеспечении. Военные, сообщили в офисе президента, все больше просят о дронах и средствах борьбы с ними. Также они указали на недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

29 июля Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских Сил специальных операций ВСУ на бахмутском направлении (ДНР). За два дня до этого он побывал в медучреждениях в Николаеве, Одессе и Очакове. 8 июля он посетил Змеиный — спустя год после вывода с острова российских войск.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян