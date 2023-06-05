Замглавы Росгвардии по ДНР: ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое

Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о продвижении украинских войск в регионе. По его словам, ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое, но углубиться на подконтрольную России территорию они не смогли.

«У противника получилось зацепиться за Новодонецкое... <...> В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось»,— написал господин Ходаковский в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ потеряли десятки людей убитыми, а также около десяти единиц техники, в том числе один танк.

Минобороны сегодня ночью, 5 июня. сообщило, что 4 и 5 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении. Ведомство утверждало, что украинская армия не смогла достичь своих целей. Сегодня днем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о начале наступления ВСУ на некоторых направлениях. Однако, по ее словам, эпицентр боевых действий находится в Бахмуте.

Что происходит на 467-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».