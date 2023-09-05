В Петербурге начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

Передвижные пункты вакцинации от гриппа открылись в 16 районах Санкт-Петербурга. График их работы озвучил городской комитет по здравоохранению.

В большинстве районов мобильные пункты будут располагаться у станций метрополитена. Например, в Калининском районе сделать прививку можно сразу у четырёх станций: «Гражданский проспект», «Площадь Ленина», «Академическая» и «Площадь Мужества».

Передвижные пункты также будут работать у станций метро «Озерки», «Парнас», «Удельная» и «Проспект Просвещения».

Подробнее с адресами и графиком работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте комитета по здравоохранению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург доставили более 400 тыс. доз вакцина от гриппа «Совигрипп» и свыше 135 тыс. доз вакцины «Ультрикс квадри».

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