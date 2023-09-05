РБК: долги по авансам из федерального бюджета выросли до 14 трлн руб.

По итогам первых шести месяцев 2023 года объем дебиторской задолженности федеральных органов власти (деньги, которые должны поступить в бюджет) вырос на 41% или почти на 5,7 трлн руб. Общий размер таких обязательств достиг 19,4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина. Сумма задолженности по выданным авансам возросла на 4,7 трлн руб., до 13,98 трлн руб. На 1,75 трлн руб. увеличились авансы на приобретение нефинансовых активов.

Основная часть дебиторской задолженности (около 72%) пришлась на расчеты по авансам, которые ведомства выплачивают поставщикам (исполнителям работ) или подотчетным организациям. Дебиторская задолженность федерального бюджета делится на две категории: по доходам (включает налоги и страховые взносы) и по расходам. Просроченная задолженность перед бюджетом со стороны плательщиков налогов и страховых взносов за отчетный период увеличилась на 411 млрд руб., до 1,56 трлн руб.

В открытой части бюджета фигурируют 28% или 3,96 трлн руб. дебиторской задолженности по выданным авансам. Из ведомств наибольший рост выдачи авансов продемонстрировали Минобразования (на 402,9 млрд руб.), Минтруд (275,6 млрд руб.) и Минздрав (259,7 млрд руб.). В Минфине связи рост объемов дебиторской задолженности с общим повышением трат федерального бюджета «по направлениям, формирующим такую задолженность». В том числе речь идет о субсидировании юрлиц, межбюджетных трансфертах регионам и госзакупкам, добавили в ведомстве.

Минфин сообщал, что по итогам семи месяцев дефицит федерального бюджета составил 1,8% ВВП при плане на год в 2%. После месячного профицита в предыдущие два месяца в июле бюджет вернулся к дефициту. Расходная часть бюджета после рекордного авансирования в первом квартале сократила темпы роста — считая со второго квартала увеличение трат год к году по итогам июля составило лишь 2%.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет обрел дефицит».

Лаура Кеффер