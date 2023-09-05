Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга US Open. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. В четвертьфинале он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Reuters Даниил Медведев

Фото: Reuters

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 побед на соревнованиях под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах Большого шлема — победа на US Open в 2021 году. В том же году он в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Открытый чемпионат США проводится на покрытии «хард» до 10 сентября. Призовой фонд составляет $65 млн.

Лаура Кеффер