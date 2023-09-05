Компания «ЭМА» намерена потребовать банкротства новосибирской «Электромагистрали»

Новосибирское ООО «Энергетика, микроэлектроника, автоматика» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «Электромагистраль «в связи с наличием признаков банкротства». Заявления в картотеке суда пока нет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Электромагистраль» занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединение к распределительным электросетям в Новосибирской области В 2016 году сообщалось, что новосибирское АО «РЭС» вошло в состав участников АО «Электромагистраль». Обе компании ранее входили в структуру «Новосибирскэнерго» группы «Ру-ком» Михаила Абызова, арестованного в 2019 году по обвинению в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

В мае 2023 года президент РФ подписал указ о передаче 7238117 обыкновенных и 2223621 привилегированных акций «Электромагистрали» и 92516161 обыкновенных акций РЭС в уставной капитал «Россетей» «в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых «Россетями» по закрытой подписке в связи с увеличением его уставного капитала».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Электромагистрали» в 2022 году составила 1,4 млрд руб., убыток – 136,4 млн руб.

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Оксана Павлова