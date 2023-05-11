«Россетям» будут переданы акции трех новосибирских компаний

ПАО «Россети» получит от правительства РФ акции новосибирских компаний АО «Энергетик» (поселок Краснообск), АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети» (РЭС). Акции компаний будут внесены в уставной капитал «Россетей» «в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых «Россетями» по закрытой подписке в связи с увеличением его уставного капитала». Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Речь идет о передаче 107667 обыкновенных акций «Энергетика», 7238117 обыкновенных и 2223621 привилегированных акций «Электромагистрали» и 92516161 обыкновенных акций РЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Акции компаний «Электромагистраль» и РЭС были переданы в доверительное управление структуре «Россетей» в 2018 году. «Единство сети позволит внедрить лучшие практики управления, в том числе, унифицировать подходы к технической политике для повышения надежности энергоснабжения региона», – поясняли тогда в «Россетях» интерес к новосибирским активам. Позднее, в том же году в «Россетях» не исключали покупку этих акций. В компании тогда называли возможную сделку «бриллиантом», оценивая имиджевые и экономические «последствия для группы» как «колоссальные».

АО РЭС занимается передачей и распределением электроэнергии в Новосибирской области. Выручка компании в 2022 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 17,5 млрд руб., чистая прибыль – 801,6 млн руб. Выручка «Электромагистрали» в 2022 году составила 1,4 млрд руб., убыток – 136,4 млн руб. В 2016 году сообщалось, что РЭС вошло в состав участников АО «Электромагистраль». Обе компании ранее входили в структуру «Новосибирскэнерго» группы «Ру-ком» предпринимателя Михаила Абызова, арестованного в 2019 году по обвинению в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний.

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Оксана Павлова