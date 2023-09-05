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Коммерсантъ FM
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Льготным кредитам обновили маршрут

Правительство возвращает программу поддержки дорожного строительства

Белый дом возобновляет действовавшую в 2021 году программу субсидирования льготных кредитов на досрочное исполнение госконтрактов, связанных со строительством дорог. Возвращение господдержки произойдет на более мягких, чем раньше, условиях — ставка по льготным кредитам для заемщиков снижается с 10% до 3% годовых, а размер компенсации недополученных банками доходов увеличивается до 100% ключевой ставки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство возобновило программу льготного кредитования проектов дорожного строительства. Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, на ее реализацию на ближайшие четыре года выделят 700 млн руб.

Программа возобновляется на более мягких условиях — если в предыдущей версии ставка по кредитам составляла до 10%, то теперь взять их можно будет всего под 3% годовых. Речь, поясним, идет о действовавшей в 2021 году программе льготных займов на досрочное исполнение государственных и муниципальных контрактов, связанных со строительством дорог — федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Приоритетное право на получение господдержки — у проектов, реализуемых в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, пятилетнего плана дорожной деятельности, нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также по поручениям президента и правительства.

Механизм обеспечения льготной ставки традиционный — бюджет компенсирует банкам недополученные из-за ее применения доходы. Однако условия такого субсидирования, как следует из постановления правительства, несколько смягчились — если в 2021 году государство компенсировало разницу между ключевой и льготной ставкой, то теперь субсидия будет предоставляться в размере 100% ключевой ставки (сейчас — 12% годовых).

Как следовало из слов Михаила Мишустина, в правительстве рассчитывают, что такое решение позволит обеспечить своевременное финансирование «важных инфраструктурных проектов» и поддержать подрядчиков, работающих в сфере дорожного строительства. Этот механизм дополнит уже имеющийся набор инструментов поддержки дорожного строительства — подобные проекты могут претендовать также на казначейские кредиты на опережающие финансирование инфраструктуры и на участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов (предполагает направление регионами высвобожденных средств на реализацию инвестиционных проектов).

Отметим, что в связи с планами досрочного выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (показателя по ремонту и строительству дорожной инфраструктуры планируется достичь на год раньше, к концу этого года) правительство уже не раз «поддерживало рублем» ускорение строительства таких объектов. Например, с 2020 года стартовала практика выделения дополнительных средств на дорожное строительство в счет будущих лимитов.

Евгения Крючкова

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