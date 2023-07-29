Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции украинских Сил специальных операций (ССО) ВСУ на бахмутском направлении. Он также опубликовал в Telegram видео посещения одной из АЗС в Донецкой области.

«Я заслушал доклад командира, пообщался с воинами»,— написал господин Зеленский в Telegram и сопроводил публикацию видео встречи с военными. Президент добавил, что может подробно рассказать о деятельности ССО только по прошествии времени. На втором видео запечатлено, как господин Зеленский фотографируется с военными в ходе посещения АЗС в Донецкой области.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. Затем о взятии города под контроль отчиталось Минобороны России, позднее потерю города признало и командование ВСУ. По данным руководства украинской армии по состоянию на начало июля, до сих пор в окрестностях города происходят «тяжелые и серьезные бои».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов