Зеленский посетил Змеиный спустя год после вывода с острова российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Визит состоялся спустя год после вывода с острова российских военных. Видео поездки опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского.

На видео господин Зеленский на скоростной моторной лодке движется по направлению к острову в сопровождении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. С ними несколько полностью экипированных автоматчиков.

В ходе поездки Владимир Зеленский и Андрей Ермак возложили цветы к мемориалу в честь погибших украинских военных.

Российские войска заняли остров Змеиный, который находится в 35 км от побережья Украины, в конце февраля 2022 года. 30 июня 2022 года Минобороны сообщило о выводе гарнизона с острова в связи с выполнением боевых задач. В ведомстве назвали этот шаг «жестом доброй воли» для демонстрации того, что Россия не препятствует ООН в организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции из портов.

Анастасия Ларина