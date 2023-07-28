Зеленский посетил Николаев, Одессу и Очаков

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки на юг страны посетил Николаевскую и Одесскую области. Господин Зеленский побывал в медучреждениях в Николаеве, Одессе и Очакове по случаю дня медработника, который на Украине отмечали 27 июля. В Одессе украинский президент также посетил Спасо-Преображенский собор. Ему доложили о состоянии храма и планах его восстановления, сообщает его пресс-служба.

После прекращения участия в зерновой сделке 18 июля Россия уже несколько раз наносила «удары возмездия» по Одессе. В российском Минобороны утверждают, что целями выбирают военную промышленность, топливную инфраструктуру, склады боеприпасов. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле обвинила РФ в намеренном нанесении ударов по центру Одессы. В ВСУ заявили, что Россия заблокировала практически все украинские порты.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Лаура Кеффер