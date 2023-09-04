Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу промышленной ипотеки, в том числе предусмотрев увеличение предельного срока кредита с 7 до 10 лет, а максимальной суммы — с 500 млн до 1,5 млрд руб. Поручение подготовлено по итогам встречи с руководителями промышленных предприятий 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (в центре) и заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (слева), 3 августа

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (в центре) и заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (слева), 3 августа

Фото: пресс-служба президента РФ

Правительству также поручено рассмотреть увеличение сроков предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Доклад о выполненной работе должен быть представлен до 15 ноября 2023 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал старт программы промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. Предполагается, что льготные кредиты по ставке 5% будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для запуска промышленного производства. Для технологических компаний ставка будет 3% годовых.

Минпромторг России предлагал расширить промышленную ипотеку под 3% или 5% годовых прежде всего за счет распространения таких кредитов не только на покупку готовых площадей, но также на строительство, модернизацию, ремонт объектов и покупку земли.