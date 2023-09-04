Путин: нужно уделять внимание недопущению скачков цен в энергетике

Президент России Владимир Путин провел совещание по проекту «Мурманский СПГ». На совещании господин Путин отметил, что властям нужно всегда уделять внимание вопросам недопущения ценовых скачков в энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин также заявил, что Россия подтверждает, что защищена от внешних шоков в энергетике и сохраняет ключевые позиции в этой отрасли. «Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли»,— сказал он.

Господин Путин отметил, что главная задача нефтегазовой отрасли — обеспечение собственных нужд России. «Интересов своей экономики, всех российских потребителей — как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьезных ценовых скачков»,— сказал он.

Владимир Путин также сообщил, что Россия рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов «Сила Сибири 2» и дальневосточного маршрута для поставок газа в Китай. По его словам, российская сторона видит перспективы наращивания сотрудничества в этой сфере с дружественными странами.

30 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива. По его словам, скоро будет составлен список компаний, которым разрешат экспорт топлива. Обсуждение мер началось после того, как в июле в России начали расти цены на бензин на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке.

Олеся Павленко