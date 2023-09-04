Их слиятельства

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) ведут переговоры об объединении. Важная встреча по этому поводу должна пройти в конце сентября в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph. По версии британского издания, вероятное слияние двух структур должно воспрепятствовать переходу контроля над профессиональным теннисом к саудовским инвесторам. В ATP и WTA опасаются повторения истории, происшедшей в гольфе. Там в результате вливаний саудовского государственного инвестфонда Public Investment Fund (PIF) возникла ситуация, при которой масса топ-игроков сменила «прописку», а «старые» гольф-структуры перешли под контроль саудовского капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

В конце сентября в Лондоне состоится встреча руководителей ATP и WTA, на которой будет обсуждаться возможность слияния двух влиятельнейших структур мирового тенниса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. По его версии, переговоры об объединении стали ответом на вероятный «захват» контроля над профессиональным теннисом саудовскими инвесторами (в материале The Telegraph не уточняется, какое именно событие подвигло боссов ATP и WTA на организацию переговоров о слиянии). Предполагается, что объединение усилий двух организаций даст возможность нарастить финансовые возможности, что, в свою очередь, позволит противостоять всем сторонним притязаниям.

В ATP и WTA, как утверждает The Telegraph, опасаются, что теннис повторит судьбу гольфа, профессиональная часть которого недавно действительно перешла под саудовский контроль.

Схема, использованная структурой LIV Golf, подконтрольной саудовскому Public Investment Fund, была простой. В поддерживаемые LIV Golf турниры большими деньгами переманивались топовые спортсмены (скажем, один из наиболее успешных гольфистов мира Дастин Джонсон за участие в турнирах, проводимых под эгидой LIV Golf, получил $150 млн). В итоге крупнейшая гольф-структура мира PGA (Ассоциация гольфистов-профессионалов) вынуждена была пойти на слияние с LIV. Формально это было подано как поглощение, в рамках которого как раз PGA «съела» LIV. Но, как выяснилось в ходе слушаний, прошедших в июле в Сенате США, фактический контроль над гольф-индустрией перешел к PIF.

«В сложившейся ситуации достаточно было бы просто продолжить забирать по пять сильных игроков в год к себе — и тогда LIV бы нас достала»,— заявил на сенатских слушаниях член совета директоров PGA Джимми Данн. Он также рассказал, что PGA начала сталкиваться и с финансовыми сложностями, поскольку тяжба (PGA пыталась в судах запретить конкуренту переманивать игроков) с LIV требовала серьезных расходов на юридические услуги. По его словам, с 2022 года стороны в общей сложности потратили на адвокатов более $100 млн. Но для LIV Golf, за которой стоят ресурсы PIF (фонду подконтрольны активы примерно на $600 млрд), это незначительные траты, для PGA — близки к максимально допустимым. «У них нет ограничений по деньгам, нет ограничений по времени, весь смысл их существования в том, чтобы забирать наших игроков»,— отметил господин Данн.

Как заявил “Ъ” член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко, «объединение ATP и WTA — не новая тема». Отметим, что ранее с идеей слияния турниров выступал, например, один из величайших теннисистов в истории Роджер Федерер.

«Думаю, что на данный момент по-прежнему имеет смысл говорить скорее не о немедленном юридическом и операционном объединении турниров, а о развитии процессов, которые уже начаты,— формировании единой системы продажи медийных прав и унификации турнирного календаря,— отметил господин Селиваненко.— Что касается PIF, то теннисный истеблишмент старается выработать единую линию с целью таких взаимоотношений, чтобы подобные инвестиции не вносили в профессиональный теннис какой-то раскол, а использовались наиболее эффективно и приносили максимальную пользу всем заинтересованным сторонам».

Александр Петров, Евгений Федяков