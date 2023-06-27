Женские ракетки гонятся за мужскими

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) представило новую стратегию, целью которой является достижение равенства призовых фондов ее крупнейших турниров и аналогичных соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а также поэтапное изменение календаря. При этом увеличится количество турниров, учитывающихся при подсчете очков каждой теннисистки в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shizuo Kambayashi / AP Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Руководство Женской теннисной ассоциации, которая как раз в эти дни отмечает свое 50-летие, выступило с программным заявлением по поводу новой стратегии, направленной на развитие женского профессионального тенниса. Ее целью является повышение его общего уровня, в частности, достижение паритета в размерах между призовыми фондами главных турниров WTA и аналогичных состязаний ATP.

Одним из главных принципов, провозглашенных основательницей WTA американкой Билли Джин Кинг и восемью другими теннисистками при создании этой организации в июне 1973 года, была борьба за полное гендерное равноправие, в том числе и в отношении теннисных призовых. Однако на практике эта идея до сих пор далека от реализации. Если в нынешнем году на 61 турнире АТР (без учета четырех чемпионатов Большого шлема, которые уже уравняли призовые для мужчин и женщин) будет разыграно в общей сложности не менее $145 млн призовых, то аналогичные показатели WTA значительно скромнее — соответственно 53 турнира и $80 млн.

Ярчайшим примером различия размеров призовых фондов АТР и WTA стал майский Открытый чемпионат Италии, на котором мужчины в общей сложности заработали €7,7 млн, а женщины — в два с лишним раза меньше, лишь €3,5 млн.

Аналогичная ситуация ожидается в августе на Открытом чемпионате Канады. Там мужчины разыграют $6,6 млн, а женщины — не более $2,7 млн. Единственным обратным примером в истории является итоговый турнир WTA 2019 года в китайском Шэньчжэне с призовым фондом в $14 млн. Мужчины в Лондоне тогда разыграли лишь $9 млн.

Главный акцент в программном заявлении WTA сделан на реформировании системы турниров высшей категории 1000. К 2027 году призовые фонды на всех комбинированных состязаниях АТР и WTA в Индиан-Уэллсе, Майами, Риме, Мадриде, Канаде (канадский «мастерс» проводится поочередно в Торонто и Монреале), Цинциннати и Пекине должны стать одинаковыми, а продолжительность трех последних турниров из данного списка в течение двух ближайших лет увеличится с одной недели до двух. Кроме того, в календаре WTA на постоянной основе появятся три недельных турнира WTA категории 1000 — два февральских, в Дохе и Дубае, а также еще один, предположительно октябрьский. Количество турниров категории 500 увеличится с 13 до 17, а состязаниям категории 250 будет предложена новая бизнес-модель, которая позволит повысить региональный интерес к ним. За десять ближайших лет WTA намерена увеличить совокупный призовой фонд турниров категории 250 более чем на треть. Что касается небольших турниров категории 125, которая отсутствует в АТР, то их количество удвоится и возрастет до 40.

Также в ближайшее время произойдут изменения в регламенте подсчета рейтинга WTA. Если сейчас для каждого игрока учитываются результаты на 16 турнирах, то по новым правилам количество возрастет до 18.

Меняется и заявочный регламент. В частности, на данный момент обязательными являются лишь четыре турнира категории 1000 (в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Пекине). В будущем же каждая теннисистка, попадающая по рейтингу на любой из десяти «мастерсов», будет автоматически фигурировать в числе его участниц.

По мнению члена совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексея Селиваненко, новые шаги, предпринимаемые руководством WTA во главе с ее нынешним председателем Стивом Саймоном, с одной стороны, соответствуют тенденции последних лет, которая заключается в сближении двух туров, с другой — действия WTA наглядно показывают, что финансовое состояние профессионального тенниса как единого вида спорта на данный момент можно считать весьма перспективным. «Реализация стратегии WTA станет очередным шагом к тому, чтобы теннисный календарь приобрел законченный вид. Дальнейшее увеличение количества крупных турниров будет нецелесообразно, и потенциальные инвестиции в теннис пойдут на качественное развитие теннисной экосистемы»,— считает господин Селиваненко.

Евгений Федяков