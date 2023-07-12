Загорелся клюшкин дом

В Сенате США прошли слушания, касающиеся слияния двух крупнейших структур в мире гольфа — PGA и LIV Golf. О том, что чемпионаты намерены создать совместное предприятие, в которое будет влито более $1 млрд, было объявлено еще в июне. В США многими это было воспринято как захват всей гольф-индустрии Саудовской Аравией, на деньги которой создана и существует LIV Golf. Действия обеих сторон были подвергнуты критике, и не исключено, что завершить объединение двух туров будет сложнее, чем казалось. Министерство юстиции США уже ведет проверку сделки на предмет нарушения антимонопольных правил. Основная претензия противников сделки сводится к тому, что в Саудовской Аравии мало демократии и, вообще, не все можно купить за деньги. При этом руководство PGA прямо заявило, что пошло на слияние вынужденно, поскольку осознало, что дальнейшее противостояние с конкурентом уже не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор PGA Рон Прайс (слева) и член совета директоров ассоциации Джимми Данна дали показания под присягой в сенатском подкомитете по расследованиям

Фото: Patrick Semansky / AP Исполнительный директор PGA Рон Прайс (слева) и член совета директоров ассоциации Джимми Данна дали показания под присягой в сенатском подкомитете по расследованиям

Фото: Patrick Semansky / AP

Анонсированное в начале июня слияние двух крупнейших гольф-структур мира PGA (Ассоциация гольфистов профессионалов) и LIV Golf (LIV — запись римскими цифрами числа 54 — таково количество ударов на прохождение стандартного поля «пар 72» при условии, что на каждую лунку спортсмен затрачивает на удар меньше, чем предполагается) стало предметом довольно жарких споров в Конгрессе США. Сенатский подкомитет по расследованиям вызвал на слушания для дачи показаний под присягой исполнительного директора PGA Рона Прайса и члена совета директоров ассоциации Джимми Данна (он готовил сделку по слиянию со стороны PGA). В ходе подготовки к слушаниям глава подкомитета по расследованиям сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь запросил огромный объем информации, включая переписку между PGA и LIV Golf за последние два года.

Свое рвение сенатор Блюменталь объяснил тем, что хочет понять, к чему ведет то, что «авторитарное правительство использует свое богатство для захвата американской структуры».

Под «авторитарным правительством» подразумеваются власти Саудовской Аравии. Глава правительства королевства наследный принц Мухаммед бен Сальман контролирует государственный инвестфонд Public Investment Fund (PIF), на средства которого была создана и существует LIV Golf. Сенатор Блюменталь заявил, что его беспокоят геополитические аспекты экспансии Саудовской Аравии в международные спортивные проекты, поскольку, по его мнению, она нужна лишь для исправления имиджа ближневосточного королевства и отвлечения внимания от проблем с правами человека в стране.

Саудовская Аравия действительно активно вкладывается в спортивные проекты. В частности, на территории страны проводится самый престижный ралли-рейд мира «Дакар», PIF владеет клубом Английской-премьер-лиги «Ньюкасл», ему же принадлежит около 17% акций команды «Формулы-1» Aston Martin, и до сих пор непонятно, отказалось ли руководство PIF от идеи купить вообще всю «Формулу-1». В начале года сообщалось, что ее нынешние владельцы из Liberty Media отвергли предложение PIF на $20 млрд.

Смысл большинства вопросов, адресованных Рону Прайсу и Джимми Данну, сводился к тому, чтобы они объяснили, как так вышло, что благополучная гольф-структура пошла на слияние с недавно созданной организацией. В ответ господа Прайс и Данн напомнили, что на протяжении двух лет PGA и LIV Golf (то есть с самого момента основания последней) находились в конфронтации и подавали друг к другу иски. LIV Golf обвиняла PGA в том, что она пользуется своим доминирующим положением и нарушает антимонопольное законодательство, PGA отвечала исками за попытки разрушения своего бизнеса путем его «удушения».

Противостояние между двумя структурами было действительно громким. В этой войне LIV Golf досталась роль агрессора, PGA — обороняющейся стороны.

Так, LIV Golf почти сразу после учреждения принялась переманивать топовых игроков из PGA, зачастую вообще не считаясь с тем, во что это обходится. Скажем, один из наиболее успешных гольфистов мира Дастин Джонсон получил $150 млн за участие в турнирах, проводимых под эгидой LIV Golf. Тайгеру Вудсу, единственному, пожалуй, в мире гольфисту, которого знают даже люди, не интересующиеся этим видом спорта, предлагали умопомрачительный куш от $700 млн до $800 млн. Это подтвердил Fox News гендиректор LIV Golf Грег Норман. В итоге уже к лету прошлого года новая структура заполучила с десяток бывших первых номеров рейтинга или победителей «мейджоров» плюс еще с полсотни очень сильных игроков.

Такая тактика поставила PGA в сложное положение. Джимми Данн заявил, что конкурентам в сложившейся ситуации достаточно было бы просто продолжить забирать по пять сильных игроков в год к себе. «Через пять лет они бы нас достали,— констатировал он.— В мире ведь всего пара сотен топовых гольфистов». Он также рассказал, что PGA начала сталкиваться и с финансовыми сложностями, поскольку тяжба с LIV Golf требовала серьезных расходов на юридические услуги. По его словам, за год стороны в общей сложности потратили на адвокатов более $100 млн. Но для LIV Golf, за которой стоят ресурсы PIF (фонду подконтрольны активы примерно на $600 млрд), это незначительные траты. Для PGA — близкие к максимальным. «У них нет ограничений по деньгам, нет ограничений по времени, весь смысл их существования в том, чтобы забирать наших игроков,— отметил господин Данн.— Мы не жалуемся, просто рассказываем, как обстоят дела».

Рон Прайс, в свою очередь, постарался представить согласие PGA на слияние с LIV Golf как лучший из возможных вариантов, оставляющий к тому же значительный контроль над спортом в руках представителей США.

«Пойди мы иным путем, и гольф был бы под управлением Саудовской Аравии»,— сказал он. На вопрос о том, сколько именно LIV Golf обещал вложить в совместное с PGA предприятие, он ответил: «Более $1 млрд».

Правда, в ходе слушаний выяснилось, что, вопреки сделанным в июне заявлениям, в создаваемой в ходе слияния новой структуре (она должна получить название PGA Tour Enterprises) контроль все же будет у саудитов. Пресс-релизы, сообщавшие о сделке, были составлены так, что можно было подумать, что это LIV Golf решила отказаться от борьбы и влиться в PGA. Ключевым моментом было то, что в новом предприятии у представителей PGA будет больше мест в совете директоров. Но в Сенате выяснилось, что мало того что пост президента достанется управляющему PIF Ясиру Аль-Румайяну, так еще и финансовый контроль будет за ним. «Путь, который вы выбрали, плохо пахнет,— заявил сенатор Блюменталь.— Это капитуляция. Это все ради денег. Как я понял из документов, у саудитов будет финансовый контроль над организацией. Это отдает рычаги управления в их руки». В ответ господа Прайс и Данн признали, что первые сообщения о слиянии и вправду были составлены не совсем аккуратно. Они также напомнили, что сделка еще не закрыта, подписано только рамочное соглашение, да и оно по большей части лишь призывает стороны договариваться дальше.

Сведения, обнародованные в ходе слушаний в Сенате, наверняка будут учтены в ходе готовящейся проверки сделки Министерством юстиции США, а точнее, относящимся к нему Комитетом по иностранным инвестициям в США. К слиянию могут возникнуть вопросы, касающиеся его соответствия антимонопольному регламенту. Так что история войны в гольфе еще не завершена.

Александр Петров