Минобороны сменило командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе

С 3 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков, следует из сообщения Министерства обороны России. Он сменил на этом посту Александра Ленцова, назначенного в апреле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Кулаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Кирилл Кулаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С марта 2017 года Кирилл Кулаков возглавлял Казанское высшее военное командное училище. В середине 2010-х командовал танковой и мотострелковой бригадами. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Мужества, Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пребывание российского миротворческого контингента, размещенного вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора, определено договором от 9 ноября 2020 года, который подписали Россия, Азербайджан и Армения. Миротворцы остаются в регионе на 5 лет с возможностью автоматического продления на тот же срок.

С декабря 2022 года Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению — оказался заблокирован. Позднее Азербайджан установил на въезде в коридор КПП. Вслед за этим армянские власти неоднократно обвиняли миротворцев в бездействии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Россия «либо не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором». МИД РФ такую критику называл неприемлемой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Лусине Баласян