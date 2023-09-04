Россияне за квартал сократили покупки валюты более чем в 4 раза

Во втором квартале 2023 года покупки иностранной валюты россиянами сократились более чем в четыре раза по сравнению с кварталом ранее — до 62 млрд руб. с 256 млрд руб. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Центробанка.

Регулятор объяснил сокращение нетто-покупок иностранной валюты ослаблением рубля. При этом чистые продажи американских долларов на биржевом рынке составили 19 млрд руб., чистые покупки евро — 76 млрд руб.

При этом в Центробанке отметили, что несмотря на превышение покупок иностранной валюты над продажами, остатки валюты на счетах физических лиц в долларовом выражении продолжали снижение, поскольку покупаемая валюта была на зарубежных счетах (в том числе для оплаты товаров и услуг).

Как говорится в обзоре, интерес к юаням со стороны физлиц объясняется арбитражными операциями. «В частности, ряд крупных участников рынка не могут проводить операции на Московской бирже в валютах недружественных стран из-за санкций, что привело к снижению ликвидности доллара США и евро и росту ликвидности юаня»,— сообщил Центробанк.

15 августа Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. — до 12% — из-за ослабления рубля. Так, 14 августа, доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб.— валюты установили максимумы марта 2022 года. После решения Центробанка доллар снижался до 95 руб./$. Сегодня, 4 сентября, он был на уровне 96,81 руб./$.

Анастасия Ларина