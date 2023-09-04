«Неприятно это звучит»

В Москве недовольны высказываниями Никола Пашиняна. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник. Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении, в частности, назвал ошибкой зависимость своей страны от России в сфере безопасности. Он также обвинил российских миротворцев в невыполнении своего мандата в Нагорном Карабахе. Все эти высказывания источник ТАСС назвал неприемлемыми. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения двух стран постепенно ухудшаются.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Давно не было ничего слышно про армяно-азербайджанский конфликт. Но это не значит, что там ничего не происходит. Вроде бы все шло к тому, чтобы заключить-таки враждующим сторонам мирный договор. Но нет — неспокойно все в Нагорном Карабахе. В целом дело идет к тому, что Азербайджан заберет этот регион под свой полный контроль. Видимо, это вопрос времени. По крайней мере, так может показаться.
Впрочем, пока что и этого не происходит, но уровень напряженности не спадает. И практически прямое подтверждение тому — интервью Никола Пашиняна газете La Repubblica. Премьер-министр Армении жестко высказался в адрес России, упрекнул союзника и партнера в том, что тот все больше отдаляется от Южного Кавказа. Речь, в частности, идет о российских миротворцах, которые, как считают в Ереване, фактически бездействуют. Но и это еще не все. Пашинян заявил, что зависимость Армении от России в сфере безопасности была ошибкой — не смогла Москва ее (безопасность) обеспечить, даже если бы и хотела.
Первым откликнулся на данный пассаж президент Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер. Он призвал Армению вступить в альянс. Смысл понятен: западный военный блок в отличие от РФ в состоянии защитить республику. Вопрос этот, к слову, спорный. Но речь не об этом. В российских СМИ появились сообщения со ссылкой на очень высокопоставленный и очень информированный источник, что недовольны в Кремле выступлением Пашиняна. Да, неприятно звучит — такое не может понравиться.
Но сказал ли глава правительства Армении что-то новое? Нет, все это звучало и раньше в той или иной форме. Логичнее спросить, способен ли премьер-министр подкрепить эти свои заявления некими поступками. Например, не на словах, а на деле покинуть уже ОДКБ. Так кажется, что нет. При этом отношения между Россией и Арменией, скажем так, находятся не у самой верхней отметки, и это нужно признать.
С другой стороны, а что делать Пашиняну? Хоть какие-то гарантии безопасности лучше, чем совсем никаких. Похоже, что единственный вариант — договариваться с Азербайджаном, а также с Турцией. И вот если этот процесс завершится успехом, тогда Москва действительно рискует существенно сократить свое влияние на Южном Кавказе, а то и вовсе его утратить. Потому что может оказаться лишней на этом празднике новой интеграции. А вот кто свое влияние упрочит, так это Реджеп Тайип Эрдоган.
Собственно, тему можно развить и поставить вопрос по-другому: а есть ли в принципе у России союзники?
Да, конечно же, есть. Но только вот насколько прочен наш союз? Сложно сразу ответить — слишком все вокруг нынче непросто, неоднозначно. Каждый все время чего-то для себя хочет. Нет чтобы просто дружить и помогать — без выгоды, а исключительно из хорошего к Москве отношения. Нет, почему-то этого не происходит, как ни странно. Не получается пока бескорыстная дружба.
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