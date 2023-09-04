«Неприятно это звучит»

В Москве недовольны высказываниями Никола Пашиняна. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник. Ранее в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении, в частности, назвал ошибкой зависимость своей страны от России в сфере безопасности. Он также обвинил российских миротворцев в невыполнении своего мандата в Нагорном Карабахе. Все эти высказывания источник ТАСС назвал неприемлемыми. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения двух стран постепенно ухудшаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Давно не было ничего слышно про армяно-азербайджанский конфликт. Но это не значит, что там ничего не происходит. Вроде бы все шло к тому, чтобы заключить-таки враждующим сторонам мирный договор. Но нет — неспокойно все в Нагорном Карабахе. В целом дело идет к тому, что Азербайджан заберет этот регион под свой полный контроль. Видимо, это вопрос времени. По крайней мере, так может показаться.

Впрочем, пока что и этого не происходит, но уровень напряженности не спадает. И практически прямое подтверждение тому — интервью Никола Пашиняна газете La Repubblica. Премьер-министр Армении жестко высказался в адрес России, упрекнул союзника и партнера в том, что тот все больше отдаляется от Южного Кавказа. Речь, в частности, идет о российских миротворцах, которые, как считают в Ереване, фактически бездействуют. Но и это еще не все. Пашинян заявил, что зависимость Армении от России в сфере безопасности была ошибкой — не смогла Москва ее (безопасность) обеспечить, даже если бы и хотела.

Первым откликнулся на данный пассаж президент Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер. Он призвал Армению вступить в альянс. Смысл понятен: западный военный блок в отличие от РФ в состоянии защитить республику. Вопрос этот, к слову, спорный. Но речь не об этом. В российских СМИ появились сообщения со ссылкой на очень высокопоставленный и очень информированный источник, что недовольны в Кремле выступлением Пашиняна. Да, неприятно звучит — такое не может понравиться.

Но сказал ли глава правительства Армении что-то новое? Нет, все это звучало и раньше в той или иной форме. Логичнее спросить, способен ли премьер-министр подкрепить эти свои заявления некими поступками. Например, не на словах, а на деле покинуть уже ОДКБ. Так кажется, что нет. При этом отношения между Россией и Арменией, скажем так, находятся не у самой верхней отметки, и это нужно признать.

С другой стороны, а что делать Пашиняну? Хоть какие-то гарантии безопасности лучше, чем совсем никаких. Похоже, что единственный вариант — договариваться с Азербайджаном, а также с Турцией. И вот если этот процесс завершится успехом, тогда Москва действительно рискует существенно сократить свое влияние на Южном Кавказе, а то и вовсе его утратить. Потому что может оказаться лишней на этом празднике новой интеграции. А вот кто свое влияние упрочит, так это Реджеп Тайип Эрдоган.

Собственно, тему можно развить и поставить вопрос по-другому: а есть ли в принципе у России союзники?

Да, конечно же, есть. Но только вот насколько прочен наш союз? Сложно сразу ответить — слишком все вокруг нынче непросто, неоднозначно. Каждый все время чего-то для себя хочет. Нет чтобы просто дружить и помогать — без выгоды, а исключительно из хорошего к Москве отношения. Нет, почему-то этого не происходит, как ни странно. Не получается пока бескорыстная дружба.

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