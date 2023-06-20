ОДКБ призвали жить дружно

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сталкиваются сейчас с «очень серьезными проблемами», и главная задача — восстановление доверия между членами «шестерки». Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске глав МИДов государств—членов ОДКБ. В свою очередь, глава российской дипломатии Сергей Лавров подробно рассказал журналистам о том, кто всячески стремится этим планам помешать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ и генеральным секретарем организации

Фото: Пресс-служба МИД России Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ и генеральным секретарем организации

Фото: Пресс-служба МИД России

Для министров иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана рабочий день начался со встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. И он сразу предупредил, сколь опасно может быть головокружение от успехов. «Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны они ни были. А мы порой из-за их сложности не хотим их решать,— сказал он министрам и подчеркнул: — Солидарность, единство и сотрудничество лежат в основе концепции нашего (белорусского.— “Ъ”) председательства в ОДКБ. Мы исходим из того, что сегодня важнейшим направлением является урегулирование кризисов в зоне организации».

Без конкретных примеров Александр Лукашенко не обошелся. Так, он упомянул, что Киргизия давно просит ОДКБ «помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном», где периодически возникают перестрелки. Не мог белорусский лидер обойти стороной и «сложнейшую проблему Азербайджана и Армении». «Почему сложнейшую? Потому что и там наши близкие, родные люди, и там жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться (к урегулированию конфликта.— “Ъ”)»,— добавил господин Лукашенко.

Напомним, за последние месяцы представители Армении не раз высказывались с критикой в адрес курируемого Москвой военно-политического блока.

«Есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку это основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность. Но в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года во время предпринятых Азербайджаном агрессий против Армении ненадлежащая реакция ОДКБ вызвала определенное разочарование, в первую очередь среди народа Армении»,— сказал армянский премьер Никол Пашинян в интервью телеканалу CNN Prima News, которое было опубликовано 31 мая. А за неделю до этого он рассказал, что Ереван продолжает рассматривать вопрос о выходе из ОДКБ. Среди громких конкретных шагов армянского руководства — отказ от подписания итоговой декларации ноябрьского саммита, а также январское решение об отмене учений ОДКБ на территории республики.

Как заявил во вторник Александр Лукашенко, Армения порой предъявляет ОДКБ «очень обоснованные претензии», так что с этим надо что-то делать.

В целом же рецепт белорусского лидера был простым: «Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время».

Среди прочего Александр Лукашенко использовал такой аргумент: если свое слово не скажет ОДКБ, то его скажут внешние для постсоветского пространства игроки. «Опасность (возникнет.— “Ъ”), если наши друзья — советники с Запада — туда (в зону ответственности ОДКБ.— “Ъ”) влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов.— “Ъ”)»,— предупредил белорусский лидер.

О роли и поведении Запада говорили затем и собственно участники министерского заседания. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с журналистами, продолжил тему армяно-азербайджанского конфликта, сказав: Россия видит в попытках США и ЕС урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха желание проникнуть в регион и потеснить Москву.

Министр возложил на США и их союзников немалую долю ответственности за то, что ситуация в регионе сейчас именно такая. «Наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности»,— сказал он и добавил, что все из-за того, что в формирующемся многополярном мироустройстве Запад «видит угрозу своим интересам, своей гегемонии».

Среди прочего господин Лавров обратил внимание на неизменность курса НАТО, направленного на доминирование, в том числе и на евро-азиатском пространстве. У ОДКБ же, по его словам, подобных амбиций нет.

«Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было»,— сказал Сергей Лавров по итогам минской встречи.

Впрочем, вполне вероятно, что в нынешних условиях такого сценария избежать в любом случае не удастся. «В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва»,— констатировал, принимая во вторник министров, Александр Лукашенко. После чего не стал заражать их чрезмерным оптимизмом, признав: «Чем она закончится — неизвестно».

Павел Тарасенко; Анастасия Домбицкая, Минск