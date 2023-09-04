Такси задерживает подачу

Клиенты сервисов такси пожаловались на долгое ожидание автомобилей. По их словам, в некоторых случаях машина приезжает только через 20 минут. Причем как в эконом-сегменте, так и в комфорте. Такую тенденцию пассажиры заметили в последние пару дней. При этом стоимость поездок почти не изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В итоге приходилось либо делать выбор в пользу другого транспорта, либо мириться с опозданиями:

«После 10 часов утра я пыталась вызвать себе такси, и в приложении "Яндекса", что необычно для этого времени, индикатор показывал повышенный спрос. Так бывает все-таки утром. По всей видимости, сегодня достаточного количества машин не было, потому что, кроме повышенного спроса, "Яндекс" сообщал и об увеличенном времени ожидания. Если обычно машина находится максимум за пять-шесть минут, то этим утром приложение показывало, что ждать такси придется минимум 10-12 минут». «Я привыкла, что, когда езжу с детьми, нужно два автокресла, поэтому такие машины приходится достаточно долго ждать — но это максимум 10 минут. Но в последние дни происходит что-то сумасшедшее. В субботу, 2 сентября, нам пришлось ждать машину где-то полчаса, потому что сначала приложение очень долго подбирало водителя, а потом он долго к нам ехал. В итоге мы просто отменили заказ и поехали на каршеринге».

1 сентября вступил в силу закон о такси, он предполагает более строгие нормы регулирования. В частности, водителей будут отключать от системы при наличии трех и более штрафов. Кроме того, они должны будут покупать специальные полисы ОСАГО с пометкой «такси».

Как предполагали собеседники “Ъ FM”, со временем таксомоторные компании переложат издержки на потребителей, и стоимость поездок увеличится. Также аналитики не исключали сокращения количества водителей. Однако пока долгое ожидание машин связано с другими проблемами, считает председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Количество машин в центре значительно уменьшилось. Это связано с проблемами обработки GPS-сигнала, в том числе самим агргегатором. Навигатор висит, место определения пассажира тоже хромает. Часто пользователям приходится вбивать его вручную, но при этом и прокладывается маршрут не всегда адекватно.

Поэтому ряд водителей старается уехать за пределы Третьего кольца. В спальных районах Москвы количество машин остается прежним, но в центре их стало значительно меньше. В "Яндексе" видел ситуацию, когда время ожидания тоже корректируется, и водитель действительно дольше добирается из-за этого до клиента.

Тут надо еще понимать, что наступило 1 сентября, дети пошли в школу, и многие вернулись из отпусков. В ближайшее время вечерами мы снова увидим 9-балльные пробки. Более того, где-то в октябре произойдет и подорожание услуг такси от того уровня, который есть сейчас. Прогнозируем 10-15% как минимум».

“Ъ FM” отправил запрос в «Яндекс Go» и ожидает ответа.

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Елена Иванова