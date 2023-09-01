Такси доехало до закона

Поездки на такси могут кратно подорожать, но рост цен будет постепенным, считают собеседники “Ъ FM”. Это связано с тем, что с 1 сентября вступил в силу закон о такси. Он предполагает более строгие нормы регулирования таксомоторных перевозок. В частности, водителей будут отключать от системы при наличии трех и более штрафов. Кроме того, они должны будут покупать специальные полисы ОСАГО с пометкой «такси». Это существенно увеличит издержки перевозчиков, что будет переложено на пассажиров. Но вместе с этим еще и число самих водителей может заметно сократиться. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце июня несколько депутатов Госдумы обнадежили перевозчиков тем, что подготовят законопроект, который введет отсрочку для некоторых положений закона о такси. Она должна была коснуться и самого спорного требования — специального ОСАГО для водителей. Участники рынка жаловались, что такая страховка стоит очень дорого — от 50 тыс. руб. до 120 тыс. руб., а, кроме того, получить ее не всегда возможно.

Однако надежды не оправдались, и законопроект даже не дошел до первого чтения. И с 1 сентября водителей начнут отключать от системы, если у них больше трех штрафов, а сами они не смогут брать заказы, если не включены в специальный реестр. Да и за ОСАГО им тоже придется доплачивать, хотя фундаментальные проблемы до сих пор не решены, говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Страховые компании до сих пор продолжают отказывать в выдаче полиса. Когда самозанятый, например, приходит в страховую компанию купить полис, нет прямого отказа — за это штрафует Центробанк. Поэтому страховщик начинает увиливать и говорить, что сегодня нет бланков, приходите завтра, пишите заявление. А если этот полис покупать через знаменитую электронную систему "Е-полис", то когда ставишь галочку "купить полис легкового такси", система сразу выдает технический сбой».

Издержки неизбежно выльются в повышение стоимости поездок. Проблему усугубляет и то, что рынок сейчас переживает сложные времена из-за сильно подорожавших машин, проблем с запчастями и общего дефицита водителей. В итоге поездки могут подорожать кратно, но вряд ли это произойдет моментально, говорит председатель комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко:

«Цены на такси устанавливает агрегатор на основе определенных расчетов. Нужно понимать, что сервисы тоже находятся в ситуации неких "ножниц" — если они увеличат стоимость поездки, например, в два раза, то выручка от услуг упадет раз в пять-шесть. Поэтому резко поднять цену агрегаторы не могут. Просто мы ведь говорим о тренде на повышение, и увеличение стоимости поездки может быть кратным».

При этом часть нововведений, такие как требования к экологическому классу автомобилей или их внешнему виду, вводить будут региональные власти на свое усмотрение. В Москве, например, еще с 2018 года все машины должны быть желтого цвета. А руководство большинства регионов пока не торопится вводить подобные норм, иначе количество машин сократится примерно в два раза, говорят собеседники “Ъ FM”. Но, например, водитель Олег Амосов отмечает, что есть и другие спорные требования, которые в итоге могут привести к сокращению таксистов:

«Много моментов. Например, всех веселит то, что водитель должен знать город, основные развязки и направления, но кроме, еще и историю этого населенного пункта. В законе-то прописано, что надо сдавать экзамены, и просто непонятно, как это соблюсти — у нас же региональная принадлежность. Если водитель, получивший разрешение в Волоколамске, приехал работать в Коломну, как он будет знать, где находятся исторические объекты в этом городе. А если он приехал в Москву?»

Впрочем, сами программы тестирования водителей еще не разработаны, и запускать их регионы пока не планируют, говорят участники рынка. А вот водители призывают пассажиров не пугаться, когда поездки подорожают именно 1 сентября. Это происходит регулярно с началом учебного года. Хотя гарантий, что цены откатятся назад, никто дать не может.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".