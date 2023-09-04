Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки для IT-специалистов до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний с 27 до 30 лет. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

В 2022 году Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне массового оттока специалистов после ввода российских войск на Украину. В том числе для сотрудников аккредитованных IT-компаний установили отсрочку от армии с 18 до 27 лет.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Вслед за этим глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство разрабатывает поправки, соответственно увеличивающие возраст отсрочки для IT-специалистов.

Лусине Баласян