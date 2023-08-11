Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры решило продлить отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

Минцифры работает над поправками в указ президента России об отсрочке от срочной службы в армии для IT-специалистов. Она будет действовать до 30 лет. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа»,— сказал господин Шадаев журналистам (цитата по «Интерфакс»). Изменения в указ собираются внести до осеннего призыва 2024 года, добавил он.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне массового оттока специалистов после ввода российских войск на Украину. В том числе для сотрудников аккредитованных IT-компаний установили отсрочку от армии с 18 до 27 лет.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижний возрастной предел призыва — 18 лет — не изменился. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...