Минцифры решило продлить отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

Минцифры работает над поправками в указ президента России об отсрочке от срочной службы в армии для IT-специалистов. Она будет действовать до 30 лет. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа»,— сказал господин Шадаев журналистам (цитата по «Интерфакс»). Изменения в указ собираются внести до осеннего призыва 2024 года, добавил он.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне массового оттока специалистов после ввода российских войск на Украину. В том числе для сотрудников аккредитованных IT-компаний установили отсрочку от армии с 18 до 27 лет.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижний возрастной предел призыва — 18 лет — не изменился. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Олеся Павленко