Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Akam.
Фото: пресс-служба президента РФ
Самолет турецкого лидера приземлился в аэропорту Сочи в 12:15. По предварительной информации, встреча назначена на 13:00. В рамках встречи пройдут переговоры о поставках зерна в страны Африки через Турцию.
Также одной из тем встречи может стать пакет предложений ООН по снятию западных ограничений с российских компаний-производителей продуктов питания.
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