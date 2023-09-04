Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Akam.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Самолет турецкого лидера приземлился в аэропорту Сочи в 12:15. По предварительной информации, встреча назначена на 13:00. В рамках встречи пройдут переговоры о поставках зерна в страны Африки через Турцию.

Также одной из тем встречи может стать пакет предложений ООН по снятию западных ограничений с российских компаний-производителей продуктов питания.

Анастасия Донскова

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