Вишневский обратился к главе Выборгского района из-за исчезновения табличек «Последнего адреса»

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к главе Выборгского района Санкт-Петербурга Виктору Полунину с просьбой проинформировать его о причинах пропажи табличек фонда «Последнего адреса» с дома на Лесном проспекте.

«Прошу сообщить, почему сняли, где они находятся, и как можно быстрее вернуть их на место. Недопустимо уничтожать память о жертвах репрессий»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Об исчезновении 34 табличек, посвященных репрессированным жильцам Дома специалистов на Лесном проспекте, 61, стало известно в пятницу, 1 сентября.

Как рассказали «Ъ-СПб» в фонде «Последнего адреса», сейчас таблички находятся в управляющей компании «Семь ключей», работники которой сняли их по жалобе, размещенной на портале «Наш Санкт-Петербург».

«На данный момент мы не готовы сказать, как решится вопрос по конкретно этому адресу, мы продолжаем обсуждение ситуации с жителями и УК. Что можем сказать точно уж сейчас — «Последний адрес» в Петербурге и других городах продолжает свою работу, он нужен жителям города, родным расстрелянных и всем неравнодушным»,— уточнила координаторка петербургской группы «Последнего адреса» Евгения Кулакова.

Первая табличка на «Доме специалистов» была установлена фондом «Последний адрес» в 2016 году. С тех пор на стене здания появилось 34 таблички, самая последняя по времени установка состоялась весной 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге сняли 34 таблички памяти жертв Большого террора.

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