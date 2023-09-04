Окно миллиардов

Закрывшееся в ведущих европейских футбольных лигах летнее трансферное окно стало очередным подтверждением укрепляющейся финансовой гегемонии Английской премьер-лиги (АПЛ), клубы которой впервые потратили на игроков более £2 млрд. А на третье место в рейтинге наиболее щедрых первенств, нарушив доминирование «большой пятерки», оно неожиданно вывело чемпионат Саудовской Аравии. Ее клубы, если бы у них срослось с некоторыми звучными сделками, вполне могли бы не просто довольно близко подобраться к отметке в €1 млрд, потраченных за одну трансферную кампанию, но и превзойти ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансферное окно лета 2023 года запомнится прежде всего тем, что саудовские клубы купили целую группу звезд мирового футбола, включая Неймара

Фото: Ahmed Yosri / Reuters Трансферное окно лета 2023 года запомнится прежде всего тем, что саудовские клубы купили целую группу звезд мирового футбола, включая Неймара

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Эта трансферная кампания подарила два заметных итога. Один, впрочем, несмотря на всю свою внешнюю звучность, довольно, что ли, рутинный. Естественно, ни один из британских медиаресурсов не мог обойтись, комментируя закрытие летнего окна, без красивой цифры. В 2022 году клубам АПЛ чуть-чуть, буквально одной-единственной не очень крупной сделки не хватило, чтобы достичь отметки £2 млрд, потраченных летом на новичков, которая еще в середине прошлого десятилетия казалась ориентиром совершенно недостижимым. В 2023 году они ее превзошли, инвестировав в игроков £2,36 млрд — ну, или, по версии Transfermarkt, переводящего все в континентальную валюту, €2,81 млрд.

Вроде бы показатель настаивает на том, чтобы его как следует посмаковать. Особенно в сочетании еще с некоторыми. Например, отметив, что из десяти наиболее дорогих трансферов лета шесть осуществлены именно английскими командами, в том числе два трансфера крупнейших: речь идет о покупке «Арсеналом» и «Челси» у «Вест-Хэма» и «Брайтона» за сумму, слегка превышающую €115 млн, Деклана Райса и Мойсеса Кайседо. Или что в рейтинге наиболее щедрых клубов тех, что представляют Англию, тоже полдюжины, а возглавляет его все никак не успокаивающийся «Челси», чьи новые владельцы — перекупивший лондонцев год назад у Романа Абрамовича консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли — уже вложили в кадровые усиления около €1 млрд. Или что летние английские инвестиции составляют практически половину, 48%, от всех инвестиций «большой пятерки», в которую входят еще Испания, Италия, Германия и Франция.

Но на самом деле смаковать особенно не получается. Финансовая гегемония АПЛ, ее растущий благодаря гигантским телеконтрактам (за текущий, 2022–2025 годов, цикл они принесут структуре около £11 млрд) и прочим коммерческим победам отрыв от остальных — это чересчур избитая тема, чтобы ее разжевывать.

Так что отчет по мотивам трансферного окна руководителя спортивного подразделения Deloitte Тима Бриджа сопровождается предельно сухим и неинтересным резюме насчет того, что вторая подряд летняя кампания с рекордными цифрами доказывает, что клубы АПЛ могут вернуть уровень «роста доходов», который был у них до пандемии коронавируса. Из-за нее футбольный рынок, в том числе английский, на пару сезонов жутко просел. Но теперь, кажется, пандемия превратилась в неприятное, но едва ли актуальное воспоминание.

Еще в этом отчете содержится указание на то, что 14 из 20 клубов АПЛ, две трети, израсходовали летом 2023 года больше денег, чем летом 2022-го. Рынок штурмовали все — и лидеры, хотя, казалось, тому же «Манчестер Сити» с его статусом уже некуда усиливаться, и провалившиеся, как «Челси» или «Ливерпуль», фавориты, и аутсайдеры. «Ноттингем», допустим, поразил всех в последний день перед закрытием окна, успев за несколько часов оформить сразу семь покупок. И из этого нюанса напрашивался вывод, что ждать снижения аппетитов от английских клубов не стоит. В любой нише АПЛ существуют мощнейшие стимулы решать спортивные проблемы с помощью денег, которых снова фантастически много.

Второй итог этой трансферной кампании, конечно, куда любопытнее. На третью позицию в перечне самых щедрых первенств умудрился взобраться чемпионат находившейся до сих пор на обочине мировой футбольной жизни, но решившей вдруг поиграть в нем важную роль Саудовской Аравии. Ее клубы вложили в новобранцев €873,5 млн. А вполне могли бы достичь и шикарного миллиардного рубежа, если бы срослось с парой сделок, о подготовке которых постоянно писали разные источники, утверждавшие, к примеру, что «Аль-Иттихад» вот-вот приобретет у «Ливерпуля» знаменитого форварда Мохамеда Салаха, отдав за него чуть ли не €200 млн.

Но и так саудовская экспансия выглядит шокирующей. Особенно на фоне происходящего в четырех «материковых» чемпионатах «большой пятерки».

Тут явный рост расходов по сравнению с предыдущим летним окном показали только Германия и обскакавшая все-таки Саудовскую Аравию Франция. Но во втором случае рост спровоцирован во многом обстоятельствами. Из €900,6 млн, которые за три месяца инвестировали в игроков французские клубы, €349,5 млн — это деньги ПСЖ, который после очередной неудачи в Лиге чемпионов, бегства Лионеля Месси и Неймара был вынужден провести радикальную кадровую перестройку. А вот расходы чемпионата Испании снизились практически на €100 млн. То есть оказалось, что, когда один из двух гигантов (на сей раз «Барселона») стеснен финансовыми трудностями и не может позволить себе роскошную селекцию, испанский чемпионат перестает походить на турнир с колоссальным коммерческим потенциалом, несколько лет назад грозивший сбросить с верхней ступеньки иерархии английский.

Про Саудовскую Аравию в отчете Deloitte тоже есть замечание — весьма оптимистичное. Коллега Тима Бриджа Каллум Росс считает, что «появление активных участников на глобальном трансферном рынке» способно положительно повлиять на стремление клубов к созданию «устойчивых бизнес-моделей». Правда, принимая это мнение к сведению, нужно знать, что вообще-то менее десяти лет назад, в 2016 году, примерно так же агрессивно, как саудовцы, ворвались на этот рынок китайцы. Но их вторжение не спасло в будущем европейские клубы — даже такие могучие, как та же «Барселона»,— от глубочайших кризисов, а сам футбол Китая, когда-то замахивавшийся на мировое господство, сегодня скорее мертв, чем жив.

Фотогалерея Самые дорогие трансферы лета-2023 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 15 июля 24-летний английский полузащитник Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал». Стоимость трансфера составила €116,6 млн, еще около €6 млн «Вэст Хэм» получит в виде бонусов. Контракт рассчитан до 2028 года Фото: Reuters / Andrew Boyers 14 августа 21-летний эквадорский нападающий Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за €116 млн. С учетом бонусов сумма может вырасти до €133 млн, и это рекордный показатель для английской премьер-лиги. Контракт подписан на восемь лет Фото: Reuters / Andrew Boyers 14 июня 20-летний английский полузащитник Джуд Беллингем подписал контракт на шесть лет с мадридским «Реалом». Сумма компенсации дортмундской «Боруссии» составила €103 млн. Еще €30,9 млн команда может получить в случае достижения бонусов Фото: Reuters / Violeta Santos Moura 12 августа 30-летний английский нападающий Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию» за €100 млн. Контракт подписан до 2027 года, еще €10 млн «Тоттенхэм» может получить в качестве бонусов Фото: Reuters / Leonhard Simon 1 сентября ПСЖ приобрел у «Айнтрахта» 24-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани за €95 млн. Контракт рассчитан на пять лет, это крупнейшая сумма, которую «Айнтрахт» когда-либо получал за продажу своего футболиста Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters 4 августа «Манчестер Сити» купил у «Лейпцига» 21-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола за €90 млн. Это самая крупная сумма, которую когда-либо платили за защитника, контракт рассчитан на пять лет Фото: Reuters / Phil Noble 15 августа 31-летний бразильский нападающий Неймар перешел из ПСЖ в «Аль-Хиляль». Контракт рассчитан до 2025 года, сумма сделки составила €90 млн, с учетом бонусов сумма может возрасти до €120 млн Фото: Reuters / Ahmed Yosri 5 августа 20-летний датский нападающий Расмус Хейлунд перешел из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» за €75 млн. Еще €10 млн могут добавиться в виде бонусов. Контракт рассчитан на пять лет Фото: Reuters / Jason Cairnduff / Action Images 28 июня «Арсенал» подписал пятилетний контракт с 24-летним немецким полузащитником Каем Хаверцом. Сумма компенсации «Челси» составила €75 млн, еще €5,8 млн клуб может получить в виде бонусов Фото: Reuters / John Sibley / Action Images 2 июля «Ливерпуль» купил у «Лейпцига» 20-летнего венгерского полузащитника Доминика Собослая. Контракт рассчитан до 2028 года, сумма сделки составила €70 млн Фото: Reuters / David Klein Следующая фотография 1 / 10 15 июля 24-летний английский полузащитник Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал». Стоимость трансфера составила €116,6 млн, еще около €6 млн «Вэст Хэм» получит в виде бонусов. Контракт рассчитан до 2028 года Фото: Reuters / Andrew Boyers 14 августа 21-летний эквадорский нападающий Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за €116 млн. С учетом бонусов сумма может вырасти до €133 млн, и это рекордный показатель для английской премьер-лиги. Контракт подписан на восемь лет Фото: Reuters / Andrew Boyers 14 июня 20-летний английский полузащитник Джуд Беллингем подписал контракт на шесть лет с мадридским «Реалом». Сумма компенсации дортмундской «Боруссии» составила €103 млн. Еще €30,9 млн команда может получить в случае достижения бонусов Фото: Reuters / Violeta Santos Moura 12 августа 30-летний английский нападающий Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию» за €100 млн. Контракт подписан до 2027 года, еще €10 млн «Тоттенхэм» может получить в качестве бонусов Фото: Reuters / Leonhard Simon 1 сентября ПСЖ приобрел у «Айнтрахта» 24-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани за €95 млн. Контракт рассчитан на пять лет, это крупнейшая сумма, которую «Айнтрахт» когда-либо получал за продажу своего футболиста Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters 4 августа «Манчестер Сити» купил у «Лейпцига» 21-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола за €90 млн. Это самая крупная сумма, которую когда-либо платили за защитника, контракт рассчитан на пять лет Фото: Reuters / Phil Noble 15 августа 31-летний бразильский нападающий Неймар перешел из ПСЖ в «Аль-Хиляль». Контракт рассчитан до 2025 года, сумма сделки составила €90 млн, с учетом бонусов сумма может возрасти до €120 млн Фото: Reuters / Ahmed Yosri 5 августа 20-летний датский нападающий Расмус Хейлунд перешел из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» за €75 млн. Еще €10 млн могут добавиться в виде бонусов. Контракт рассчитан на пять лет Фото: Reuters / Jason Cairnduff / Action Images 28 июня «Арсенал» подписал пятилетний контракт с 24-летним немецким полузащитником Каем Хаверцом. Сумма компенсации «Челси» составила €75 млн, еще €5,8 млн клуб может получить в виде бонусов Фото: Reuters / John Sibley / Action Images 2 июля «Ливерпуль» купил у «Лейпцига» 20-летнего венгерского полузащитника Доминика Собослая. Контракт рассчитан до 2028 года, сумма сделки составила €70 млн Фото: Reuters / David Klein Смотреть

Алексей Доспехов

Расходы ведущих европейских лиг в рамках летних трансферных кампаний (€ млн) Выйти из полноэкранного режима 2019 2020 2021 2022 2023 Англия 1558 1428 1343 2250 2810 Франция 713 445 393 584 901 Италия 195 805 552 865 854 Германия 750 312 417 487 748 Испания 1366 384 293 530 439 Открыть в новом окне