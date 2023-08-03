Усман Дембеле дорос до Парижа

ПСЖ в ближайшие дни совершит одну из самых заметных сделок нынешнего межсезонья. Парижский гигант, который, кажется, вот-вот потеряет своего лидера Килиана Мбаппе, покупает у «Барселоны» его партнера по сборной Франции Усмана Дембеле. Несколько лет назад трансфер постоянно получавшего травмы и не слишком эффективного Дембеле, на которого каталонцы в 2017 году потратили более €100 млн, казался чуть ли не самым неудачным в истории испанского гранда. Но сейчас он покидает его в статусе все еще молодого и чрезвычайно важного для команды, с точки зрения ее тренера Хави, футболиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСЖ рассматривает Усмана Дембеле (на фото) в качестве замены Килиану Мбаппе, который в нынешнее межсезонье может покинуть парижский клуб

Фото: Sam Hodde / Getty Images ПСЖ рассматривает Усмана Дембеле (на фото) в качестве замены Килиану Мбаппе, который в нынешнее межсезонье может покинуть парижский клуб

Фото: Sam Hodde / Getty Images

Тема перехода Усмана Дембеле из «Барселоны» в ПСЖ оказалась в числе центральных для французской и испанской прессы в последние дни. О том, что он в ближайшее время состоится, сообщили L’Equipe, Marca и целый ряд других изданий. Фактически подтвердил это и наставник «Барселоны» Хави, сообщивший перед товарищеским матчем, в котором она во вторник обыграла «Милан», что «разочарован» решением Дембеле покинуть клуб, и дав понять, что очень рассчитывал на него в следующем сезоне.

Это заявление у многих из тех, кто хорошо помнит биографию Усмана Дембеле, наверняка вызвало улыбку. Дело в том, что когда-то его трансфер казался чуть ли не самым неоднозначным в истории клуба.

Летом 2017 года «Барселона» потрясла всех, продав ПСЖ знаменитого бразильского форварда Неймара за до сих пор остающуюся рекордной в футболе сумму €222 млн. Вскоре после этой продажи она осуществила и большую покупку. Насчет того, во сколько именно обошелся ей выступавший за дортмундскую «Боруссию» Усман Дембеле, существуют разные версии. Но большинство источников сходятся в том, что только базовая сумма сделки составила €105 млн. Помимо этого «Боруссии» могло достаться от «Барселоны» еще от €30 млн до €50 млн в виде различных бонусов.

Дембеле тогда был 20-летним вингером, несомненно, c отличными перспективами. По итогам сезона в «Боруссии», в которую он попал в 2016 году из «Ренна», его признали лучшим новичком немецкого чемпионата. Но все-таки он не тянул на актив исключительной ценности, а его профессиональная биография была еще слишком коротка, чтобы уверенно разглядеть в нем будущую суперзвезду, ровню тому же Неймару. В тот момент было принято шутить, что «Барселона», на которую благодаря щедрости ПСЖ обрушился денежный дождь, просто решила срочно растратить часть суммы на какого-нибудь более или менее заметного футболиста, не пытаясь сэкономить и поторговаться.

А последовавшие за этим события лишь подтверждали тезис о том, что с Усманом Дембеле она поторопилась. У француза случались удачные матчи за испанский клуб, в том числе в Лиге чемпионов, но неудачных было ничуть не меньше. А главное, он постоянно выбывал из строя из-за различных травм, причем иногда на несколько месяцев.

Информация о том, что «Барселона» намерена распрощаться с Усманом Дембеле, появлялась регулярно. И если бы пару лет назад ей удалось избавиться от него, никто такому ходу не удивился бы, принимая во внимание низкую эффективность форварда. Но после прихода в конце 2021 года на пост тренера каталонцев Хави и бегства из нее летом 2022-го в ПСЖ лидера Лионеля Месси, недавно отправившегося в американский «Интер Майами», Дембеле вдруг расцвел. В минувшие два сезона он превратился в чрезвычайно полезного игрока, который прежде всего хорош в подыгрыше, и прорвался в основу сборной Франции. На чемпионате мира в Катаре на излете прошлого года он был в стартовом составе во всех ее семи матчах на турнире. Правда, финальный, проигранный в серии пенальти аргентинцам для Дембеле не задался: его заменили еще до перерыва. Создавалось впечатление, будто бы футболист вполне доволен тем, как и где развивается его карьера.

Объясняя, почему он вдруг понадобился ПСЖ, L’Equipe, естественно, упоминает главный для этого клуба кейс нынешней летней трансферной кампании. Во Франции его уже принято с горькой иронией называть «мыльной оперой». Речь идет о ситуации с ключевой фигурой нападения клуба и сборной Франции Килианом Мбаппе. Он еще в июне объявил о том, что не будет продлевать истекающий через год договор с парижанами, по сути, подтвердив, что они ему надоели, а клуб все никак не может его продать, чтобы заработать на Мбаппе деньги, не допустив обретения им статуса свободного агента. При этом ПСЖ, судя по тому, что он не взял Килиана Мбаппе в турне по Японии и убрал его фото с клубного сайта, больше не рассчитывает на своего фронтмена. Назначенный летом тренером команды Маурисио Почеттино уже устроил серьезную кадровую перестройку, пригласив целую группу известных футболистов вроде Марко Асенсио, Милана Шкриньяра, Люка Эрнандеса, Мануэля Угарте. Но накопленный в «Барселоне» Дембеле опыт явно не будет лишним для ПСЖ в случае, если он и в самом деле останется без Мбаппе.

Интрига же заключается в том, сколько будет стоить прошедший апгрейд и добавивший в «ликвидности» Усман Дембеле. В подписанном им в 2022 году контракте с «Барселоной» был пункт о компенсации в размере €50 млн. Но он вступал в силу, если бы ПСЖ реализовал сделку до 31 июля. Формально после этой даты цена на Дембеле подскочила вдвое, то есть примерно до уровня 2017 года.

Алексей Доспехов