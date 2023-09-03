В Кущевском районе обнаружили вспышку африканской чумы свиней

На территории предприятия «Импульс» в Кущевском районе ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление главы Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эпизоотическим очагом определена территория организации в хуторе Большая Лопатина, угрожаемой зоной — земли в радиусе семи километров от границ очага.

В связи с выявленным заболеванием введены соответствующие запреты на оборот животных и продукции и другие ограничительные меры.

По данным администрации Кущевского района, на 2017 год в муниципалитете насчитывалось свыше 13 тыс. голов свиней.

Анастасия Донскова

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