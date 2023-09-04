Замминистра здравоохранения Самарской области останется под стражей до октября

Срок содержания в СИЗО заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева продлен до 11 октября текущего года. Решение принял Железнодорожный районный суд Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dcmz.tatarstan.ru Фото: dcmz.tatarstan.ru

Силовики задержали Асланбека Майрамукаева в августе текущего года. Его заподозрили в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) с поставкой медицинского оборудования по национальному проекту «Здравоохранение». Оно предназначалось для ГБУЗ «Самарская областная больница им. Середавина».

Следствие выяснило, что в июле 2021 года один из руководителей больницы заключил с представителями двух коммерческих организаций без проведения конкурсных процедур прямые государственные контракты на поставку и ввод в эксплуатацию 50 мониторов пациента. Цена контракта составила более 34 млн руб.

При этом стоимость оборудования была вполовину больше средней рыночной цены на такую же технику. В итоге предполагаемые преступники заработали на сделке более 16 млн руб., считает следствие.

После этого в отношении замминистра здравоохранения Самарской области было возбуждено новое уголовное дело. Чиновника заподозрили в получении взятки в размере 15 млн руб. По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании указанную сумму за заключение договоров на поставку медоборудования на более чем 147 млн руб. Сначала руководитель организации передал чиновнику 8 млн руб. Затем подозреваемый получил оставшиеся 7 млн руб., но уже в рамках «оперативного эксперимента», поясняет следствие.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику добавили дел».

Георгий Портнов