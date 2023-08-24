Чиновнику добавили дел

В отношении замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева возбуждено новое уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 15 млн руб. По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании указанную сумму за заключение договоров на поставку медоборудования на более чем 147 млн руб. Сначала руководитель организации передал чиновнику 8 млн руб. Затем подозреваемый получил оставшиеся 7 млн руб., но уже в рамках «оперативного эксперимента», поясняет следствие. Это уже второе уголовное дело в отношении замминистра. В начале августа его арестовали на месяц в рамках другого дела. Чиновника обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Расследование связано с уголовным делом против бывшего заместителя главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.­Середавина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным следствия, Асланбек Майрамукаев потребовал от директора компании передать ему взятку за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования на сумму более 147 млн рублей

Фото: dcmz.tatarstan.ru По данным следствия, Асланбек Майрамукаев потребовал от директора компании передать ему взятку за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования на сумму более 147 млн рублей

Фото: dcmz.tatarstan.ru

Следственное управление СКР по Самарской области 23 августа возбудило новое уголовное дело в отношении регионального заместителя министра здравоохранения — руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева. Чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской ­области.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году УФСБ совместно с УМВД России по Самаре задокументирована противоправная деятельность заместителя министра здравоохранения Самарской области»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании передать ему взятку в размере 15 млн руб. за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования в 2022 и 2023 годах на общую сумму более 147 млн руб. В этом году директор указанной организации передал чиновнику через третье лицо часть взятки в размере 8 млн руб. Оставшуюся часть взятки в размере 7 млн руб. замминистра получил от руководителя компании через других лиц летом текущего года уже в рамках «оперативного ­эксперимента».

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, а также выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности»,— отмечают в самарском УФСБ.

Адвокат Асланбека Майрамукаева Андрей Карномазов сообщил «Ъ», что ему никакой официальной информации по новому делу не поступало: «Не знаю, кто следователь. Никто не звонил, не вызывал, не допрашивал и не предъявлял. Упало как снег на голову сегодня (24 августа)».

В начала августа замминистра здравоохранения региона арестовали на месяц, до 4 сентября, в рамках другого уголовного дела. Чиновника обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, два эпизода). Расследование, которым занимается полиция, по данным источников «Ъ», связано с уголовным делом против бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» государственных контрактов по завышенной цене в 2020 году. В отношении Алексея Ошкуркова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас Асланбек Майрамукаев пытается обжаловать свой арест.

• По данным «СПАРК-Интерфакса», компания «Диэль» зарегистрирована в 2018 году в Республике Татарстан. Бенефициар и руководитель компании — Илья Нурмамятов. В 2020 году выручка компании составила 12 млн руб., в 2021 году — 197 млн руб. Кроме больницы им. Середавина компания является подрядчиком Мин­здрава Удмуртии, ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», Липецкого областного онкологического диспансера и ГКУ СО «Самарафармация». С больницей им. В.Д.Середавина заключено 28 контрактов на общую сумму более 121 млн руб. В 2021 году заключено три контракта на поставку медицинских изделий стоимостью 2,4 млн руб., 589 тыс. руб. и 943 тыс. руб.

Информация о задержании Асланбека Майрамукаева, а также министра здравоохранения Армена Беняна появилась 3 августа. В кабинетах чиновников и у них дома прошли обыски. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что окажет следствию помощь: «Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу». На следующий день министр здравоохранения области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Он отметил, что был вызван для опроса.

Асланбек Майрамукаев начал работу в министерстве здравоохранения Самарской области в 2019 году в то время, когда ведомство возглавлял Михаил Ратманов. Позже министр получил должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). До назначения заместителем министра Асланбек Майрамукаев трудился директором ГБУЗ «Республиканский медицинский информационный-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания (Владикавказ).

Как рассказал «Ъ» защитник Асланбека Майрамукаева адвокат Андрей Карномазов, замминистра не признает свою причастность к преступлению: «В материалах, представленных следствием в суд для решения вопроса о заключении под стражу Майрамукаева, его фамилия ни одним свидетелем даже не упоминается. Когда суд избирает меру пресечения, он разбирается, есть ли в представленных материалах следствия признаки причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению, например, чьи-то показания или следы преступления. В материалах следователя об этом ни слова, есть только имя Алексея Ошуркова».

Ани Айвазян