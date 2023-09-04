Петербургские депутаты предложат страховать электросамокатчиков

Заксобрание Санкт-Петербурга готовит проект федерального закона, который предусматривает страховку пользователей электросамокатов, рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель парламента Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Такое предложение внесло региональное управление Следственного комитета. «Застрахована должна быть как компания-оператор, которая предоставляет электросамокаты, так и участники движения. Чтобы, когда происходит наезд, можно было предоставить денежные средства на лечение для пострадавшей стороны»,— пояснил господин Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские депутаты подготовили также и местный закон об использовании самокатов, так как сейчас передвижение на средствах индивидуальной мобильности регулируется только соглашениями между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями. Закон, в частности, ограничивает общее количество используемых самокатов в городе. Сезон использования такого транспорта документ предлагает установить с 1 апреля по 31 октября. Ряд ограничений коснется и мест парковок электросамокатов.

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