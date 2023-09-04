Воронежского депутата Романа Жогова выпустили из-под домашнего ареста

Ленинский райсуд Воронежа изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий депутату местной городской думы Роману Жогову, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил адвокат Николай Алимкин, представляющий интересы господина Жогова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Начало рассмотрения уголовного дела депутата по существу назначено на 14 сентября. Романа Жогова задержали 30 ноября 2022 года, после чего он попал в СИЗО. Только в конце мая депутата отправили под домашний арест. С этого время депутат лично никак не комментирует действия правоохранителей.
По версии регионального управления СКР, в 2010 году политтехнолог добился фиктивного трудоустройства своей супруги на Воронежский опытно-механический завод, который принадлежал его соратнику по «Единой России» и коллеге по гордуме Александру Провоторову. Последний заявил следствию о том, что десять лет ежемесячно платил женщине по 20 тыс. руб., полагая, что деньги идут на финансирование реготделения партии. По оценкам СКР, до 2020 года семья Жоговых получила и потратила на себя около 2,4 млн руб. В прошлом году Александр Провоторов сам был осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Роман Жогов отрицает вину и был уверен, что его оговорили. Якобы инициатива трудоустройства его супруги исходила от самого Александра Провоторова, которому руководство партии поставило задачу оформить политтехнологу стимулирующую надбавку за сопровождение избирательных кампаний.