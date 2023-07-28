Обвиняемому в мошенничестве воронежскому депутату Роману Жогову продлили домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа продлил на два месяца домашний арест главы фракции «Единая Россия» в местной городской думе и политтехнолога Романа Жогова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию об этом «Ъ-Черноземье» подтвердил его адвокат Николай Алимкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господина Жогова задержали 30 ноября 2022 года. С того момента он находился в СИЗО, а его защита добивалась смягчения меры пресечения. В конце мая депутата отправили под домашний арест, где он провел уже два месяца.

Как считают в региональном Следственном комитете России, в 2010 году политик добился фиктивного трудоустройства своей супруги на Воронежский опытно-механический завод, принадлежащий его однопартийцу и коллеге по гордуме Александру Провоторову. Александр Провоторов утверждает, что десять лет ежемесячно платил женщине по 20 тыс. руб., думая, что деньги идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия». По подсчетам СКР, с 2010 по 2020 год семья Жоговых получила и потратила на себя чуть менее 2,4 млн руб. Год назад Александр Провоторов был осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Роман Жогов отрицает вину и считает, что его оговорили. Инициатива трудоустройства его супруги, по словам депутата, исходила от самого Александра Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку в 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний.

С чего начиналось расследование уголовного дела Романа Жогова – в материале «Ъ-Черноземье» «Следователей привлекло трудоустройство».

Алина Морозова, Сергей Толмачев