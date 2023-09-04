Доля российской нефти в ЕС за два года снизилась с 29,2% до 2,3%

По результатам на конец июня 2023 года объем импортируемой странами Евросоюза российской нефти снизился с 29,2% (в 2021 году) до 2,3%, газа — с 38,5% до 12,9%, угля — с 45% до 0%. Об этом говорится в отчете Евростата.

Из материалов Евростата следует, что Россия была крупнейшим поставщиком нефтяных масел в ЕС в 2021 году. Однако после начала боевых действий на Украине и последующими санкциями в отношении России страны Евросоюза стали сокращать торговые отношения с российской стороной. Значительнее всего поставки российских нефтепродуктов были снижены в третьем и четвертом кварталах 2022 года. К концу июня 2023 года поставки российской нефти снизились до 2,3%.

С одновременным уменьшением присутствия России на европейском рынке в сфере поставок нефти и нефтепродуктов доли Саудовской Аравии и Норвегии увеличилась до 11%. Крупнейшим поставщиком по-прежнему остаются США — 13%. На Казахстан приходится 8%.

Импорт природного газа в ЕС из России увеличился с января 2021 года по март 2022 года из-за резкого роста цен. Однако с апреля по июнь 2022 года поставки российского сырья после нескольких пакетов санкций, введенных Евросоюзом, «постоянно и существенно» снижались. Доля России в импорте природного газа ЕС в 2021 году составляла 38,5%, а к концу июня июня 2023-го снизилась до 12,9%. Больше всего газа во втором квартале текущего года ЕС импортировал из США (24%), также выросли поставки из Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%).

Летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти из России начало действовать с 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.

Подробнее об экономиках европейских стран — в материале «Ъ» «Европа между инфляцией и ставкой».

Милена Костерева