В Полюстрово не разрешили строить технопарк и жилье на месте промзоны

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга отказала комитету по промышленной политике, инновациям и торговле в строительстве технопарка и объектов социальной инфраструктуры в Выборгском районе города. Решение опубликовано в протоколе комиссии.

Речь идет о 7 участках общей площадью 6,5 га, ограниченных Литовской улицей, 16 и Полюстровским проспектом, 66.

Согласно проекту нового генплана, территорию планируют исключить из зоны инженерной и транспортной инфраструктур и оставить в производственной зоне. Комитет предлагал перевести участки в зону деловой застройки для размещения там технопарка и объектов социальной инфраструктуры.

Вторую заявку на эти участки подало ООО «Статус», предложив перевести территорию в зону жилой застройки для строительства ЖК, но заявка также была отклонена комиссией.

По данным РГИС, участки Литовской улице, 16 функционально предназначены для размещения и обслуживания транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный отказал Дальпитерстрою в застройке жильем центра Шушар.

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