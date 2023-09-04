Смольный отказал Дальпитерстрою в застройке жильем центра Шушар

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга отказала компании «Дальпитерстрой» в застройке жильем участка в центральной части Шушар. Решение опубликовано в протоколе комиссии, обратил внимание «Деловой Петербург».

Речь идёт об участках общей площадью 163 га, расположенных между КАД, Витебским пр. и железнодорожными путями Балтийского направления.

Согласно проекту нового генплана, часть территории планируется оставить в зоне сельскохозяйственного назначения, часть — перевести в зоны отдыха, а также транспортной и инженерной инфраструктуры.

Компания предлагала установить на принадлежащих ей участках зоны жилой или общественно–деловой застройки.

Согласно действующим проектам планировки, в Шушарах можно построить в общей сложности 5 млн кв.м. недвижимости. Сейчас построено и реализовано около 1 млн кв.м. жилья, ещё более 850 тыс. м2 находится в стадии реализации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный не согласился отдать участок на намыве под жилую застройку.

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