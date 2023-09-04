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Коммерсантъ FM
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«Учреждение рассчитано на 825 учеников»

Светлана Бардина — о школе в жилом комплексе «Лучи»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как обустроены кабинеты и мастерские в учебном заведении.

Фото: «Группа ЛСР»

Фото: «Группа ЛСР»

Новый учебный год многие юные жители района Солнцево встречают в новой школе. Ее построила и передала в муниципальную собственность «Группа ЛСР» — ведущий строительный холдинг России. Новое общеобразовательное учреждение в составе жилого комплекса «Лучи» рассчитано на 825 учеников. Возведение жилых комплексов, в которых предусмотрено все для комфортного проживания (от продуманных планировок до социальной инфраструктуры в шаговой доступности), — это ключевой принцип работы «Группы ЛСР».

В этом году начала работать первая школа в составе жилого комплекса «Лучи». Параллельно компания уже ведет строительство еще двух учебных заведений в этом же проекте. А в скором времени здесь же откроется и муниципальный сад. Общая площадь построенной школы — более 16 тыс. кв. м, площадь прилегающего спортивного кластера — еще 25 тыс. «квадратов».

На четырех этажах помимо учебных классов обустроены мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, библиотека с зоной читательских мест, медиатекой и учительским сектором. Для изучения иностранного языка работает лингафонный кабинет, для практикумов по химии действуют две лаборатории, а для изучения основ информатики — кабинет основ и принципов программирования с необходимой техникой. Предусмотрены актовый и спортивный залы.

Новая школа обладает самым низким классом конструктивной пожарной опасности. При строительстве объекта использовались негорючие материалы. Лифты в здании предусматривают возможность транспортировки спасательных подразделений. От обычных они отличаются тем, что при пожаре не блокируются, а используются для быстрого доступа к нужному этажу. Также в здании работает лифт для маломобильных категорий граждан.

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