Петербургский депутат просит МВД защитить жителей города от нелегальных экскурсий по крышам

Депутат Госдумы Михаил Романов (фракция «Единая Россия»), избранный от Санкт-Петербурга, направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры в отношении нелегальных гидов-руферов. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе парламентария. Поводом для обращения, как отмечает господин Романов, стали «многочисленные жалобы» на незаконные экскурсии по крышам домов от жителей Центрального района города.
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Михаил Романов просит МВД проверить на законность «пропагандирующую руферские экскурсии рекламу», а самих гидов — на соблюдение действующего законодательства в части оказания безопасных услуг. «Прошу дать указание ответственным подразделениям МВД России провести проверку в отношении всех организаторов незаконных руф-экскурсий, в том числе по расклеенным объявлениям в центре Петербурга, а также в сети Интернет, и в случае обнаружения нарушения норм действующего законодательства принять в отношении виновных установленные законом меры»,— говорится в обращении депутата. Господин Романов отметил, что в предстоящий парламентский сезон депутаты планируют обсудить введение штрафов за незаконную работу экскурсоводов, которые не получили аттестацию до 1 июля 2024 года.
Михаил Романов подчеркивает, что Петербург намерен сделать экскурсии по крышам «цивилизованной отраслью гостеприимства», которая будет отвечать требованиям безопасности.
Как ранее писал «Ъ-СПб», стоимость экскурсии по крышам в Петербурге варьируется от 700 до 1200 руб. с человека. Одна компания, проводящая десяток экскурсий в сутки для групп по десять человек, за день зарабатывает около 100 тыс. рублей. За летний сезон такая компания может заработать более 9 млн рублей. Эксперты полагают, что суммарный оборот этого рынка вряд ли превышает 150 млн рублей в год.