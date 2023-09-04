Петербургский депутат просит МВД защитить жителей города от нелегальных экскурсий по крышам

Депутат Госдумы Михаил Романов (фракция «Единая Россия»), избранный от Санкт-Петербурга, направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры в отношении нелегальных гидов-руферов. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе парламентария. Поводом для обращения, как отмечает господин Романов, стали «многочисленные жалобы» на незаконные экскурсии по крышам домов от жителей Центрального района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Романов просит МВД проверить на законность «пропагандирующую руферские экскурсии рекламу», а самих гидов — на соблюдение действующего законодательства в части оказания безопасных услуг. «Прошу дать указание ответственным подразделениям МВД России провести проверку в отношении всех организаторов незаконных руф-экскурсий, в том числе по расклеенным объявлениям в центре Петербурга, а также в сети Интернет, и в случае обнаружения нарушения норм действующего законодательства принять в отношении виновных установленные законом меры»,— говорится в обращении депутата. Господин Романов отметил, что в предстоящий парламентский сезон депутаты планируют обсудить введение штрафов за незаконную работу экскурсоводов, которые не получили аттестацию до 1 июля 2024 года.

Михаил Романов подчеркивает, что Петербург намерен сделать экскурсии по крышам «цивилизованной отраслью гостеприимства», которая будет отвечать требованиям безопасности.

Как ранее писал «Ъ-СПб», стоимость экскурсии по крышам в Петербурге варьируется от 700 до 1200 руб. с человека. Одна компания, проводящая десяток экскурсий в сутки для групп по десять человек, за день зарабатывает около 100 тыс. рублей. За летний сезон такая компания может заработать более 9 млн рублей. Эксперты полагают, что суммарный оборот этого рынка вряд ли превышает 150 млн рублей в год.

Надежда Ярмула

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