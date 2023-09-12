Индикаторы

Urals пробила потолок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В июле российская нефть марки Urals пробила мнимый потолок в $60 за баррель, которым страны Запада хотели ограничить российский нефтяной экспорт. В августе же цена Urals превысила $70 за баррель впервые с осени минувшего года и приблизилась к отметке $75 к 1 сентября, следует из данных Минфина России. Средний показатель за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составил $70,33 за баррель.

Как цена нефти влияет на курс рубля, читайте в статье «Американскую валюту заказали».

Вклады дорожают

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам крупнейших банков России в третьей декаде августа выросла до 9,661%, следует из данных ЦБ. После того как Банк России 15 августа внепланово поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта (п. п.), до 12%, банки оперативно стали переоценивать стоимость кредитов и депозитов. В случае последних крупнейшие банки, занимающие большую долю рынка, повысили ставки в диапазоне 0,3–4,2 п. п., свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG.

Об изменениях условий по вкладам читайте в статье «Вкладчиков поманили двузначной доходностью».

Квартиры сжимаются

В третьем квартале 2023 года средняя площадь продаваемых новых квартир в Москве составит 50,6 кв. м, тогда как в начале 2022 года была 58,6 кв. м, подсчитали эксперты «ЦИАН.Аналитики». Девелоперы уменьшают среднюю площадь квартир, чтобы снизить бюджет покупки. За десять лет квартиры стали меньше на 10 кв. м, говорят эксперты. По их мнению, это не всегда помогает: если спрос высокий, цены все равно растут опережающими темпами, осложняя покупку для клиентов.

О ценах на квартиры в Москве читайте в статье «Квартирное сжатие».

Ставка сделана

15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции вырос до 4,4%. При этом в среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% год к году. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

Как действия ЦБ отражаются на доходности инвестиций, читайте в статье «Лидеры те же».