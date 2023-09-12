Лидеры те же

Август стал очередным успешным месяцем для большинства финансовых инструментов, хотя по многим позициям уступил результатам июля. Третий месяц подряд самыми успешными в рейтинге доходности «Денег» остаются вложения в отдельные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Неплохой доход принесли и акции российских компаний, которые выигрывают от слабости рубля. Валютная переоценка положительно сказалась на инвестициях в золото, валютные депозиты и ПИФы замещающих и юаневых облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ПИФы

Благодаря активным действиям портфельных управляющих третий месяц подряд лидирующие позиции по доходности занимают отдельные паевые инвестиционные фонды. Вместе с тем результативность была хуже, чем месяцем ранее. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 145 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы со стоимостью чистых активов, превышающей 500 млн руб.) лишь у трети цена пая снизилась по итогам месяца, завершившегося 29 августа. 42 фонда обеспечили доход выше 5%, и только два — немногим более 10%. В июле каждый второй фонд обеспечил доход выше 5%, а у 35 лучших паи подорожали более чем на 10%.

Изменились и лидеры роста на рынке коллективных инвестиций. Если в июле верхние строчки занимали ПИФы, ориентированные на флагманов электроэнергетики, в августе им на смену пришли фонды компаний меньшей капитализации. По данным Investfunds, цена паев таких фондов выросла за месяц на 9–10%. В числе локомотивов этого роста выступили депозитарные расписки HeadHunter и Ozon, акции Новороссийского морского порта и ДВМП, подорожавшие за месяц на 43–50%.

Высокую прибыль принесли частным инвесторам отраслевые фонды, ориентированные на компании нефтегазового сектора, паи которых подорожали за на 5–9%. Акции нефтяных компаний неплохо подросли на фоне подъема цены на нефть и ослабления рубля, что традиционно позитивно для экспортно ориентированных компаний. Портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман отмечает, что инвесторы позитивно расценили возобновление раскрытия финансовых отчетов эмитентами, что улучшило прогнозируемость инвестиций.

В лидерах роста остаются фонды российских еврооблигаций, паи которых прибавили в цене 4,5–6,6%. В то же время паи фондов рублевых облигаций в основной своей массе обесценили вложения на 0,6–1,9%. По словам Юрия Гроссмана, фонды валютных облигации продемонстрировали рост благодаря переоценке и удорожанию самих бондов. Фонды рублевых облигаций оказались под давлением внепланового повышения ставки ЦБ с 8,5% до 12%. За месяц индекс гособлигаций RGBITR, рассчитываемый Московской биржей, упал на 1,6%, до 613 пунктов. 1% потерял индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS.

В связи с жесткой риторикой ЦБ и инфляцией, ускорившейся в конце августа до 5% (г/г), фонды облигаций, по мнению экспертов, останутся в аутсайдерах в ближайшие месяцы. «Учитывая, что вероятность понижения ключевой ставки в ближайшие месяцы рынок оценивает как крайне низкую, восстановление прежних доходностей в облигациях нас ждет не скоро. Зато высокие результаты смогут показать фонды денежного рынка»,— полагает господин Гроссман. Он не исключает дальнейшего роста на рынке акций, но считает, что осенью возможны значительные коррекции.

Акции

Высокую прибыль принесли частным инвесторам вложения в акции российских компаний, но и они по большей части уступили показателям июля. В августе индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3200 пунктов, завершив месяц на отметке 3227,99 пункта. Это на 5% выше значений закрытия июля. Но в июле индекс вырос почти на 10%.

Лучшую динамику среди ликвидных бумаг демонстрировали акции «РусГидро» и «Роснефти», на которых инвестор мог заработать 10,7% и 9,3% соответственно. «Опережающей динамике котировок ценных бумаг энергетической компании способствовали заявленные планы по выходу на африканские рынки, а также публикация высоких финансовых результатов»,— считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. За первое полугодие 2023 года компания нарастила выручку на 21,5%, до 260 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 56%, до 47 млрд руб. Нефтяная компания нарастила чистую прибыль на 45,2%, до 652 млрд руб. при прибыли за весь прошлый год в 813 млрд руб.

Аутсайдеров по итогам августа оказалось больше, чем лидеров роста. Среди них — акции АЛРОСА, «Аэрофлота», «Фосагро», вложения в которые подешевели за месяц на 4,9%, 3,5% и 3,4%. Даниил Болотских замечает, что ранее акции АЛРОСА росли быстрее рынка на ожиданиях инвесторов в отношении дивидендов. В августе совет директоров рекомендовал выплаты на уровне 3,77 руб. на акцию, что вызвало разочарование инвесторов и снижение цены акций. Акции «Аэрофлота» с начала года сильно выросли, поэтому коррекция в августе была ожидаема, тем более что авиаотрасль в этом году получает меньше государственных субсидий. Это, по словам господина Болотских, сказывается на результатах маржинальности по EBITDA, которая за первое полугодие снизилась до 26,3% против прошлогодних 34,4%. «Акции "Фосагро" следуют за мировыми ценами на газ, который является важнейшим компонентом для производства удобрений. С приходом отопительного сезона цены на газ могут вернуться к росту в случае аномально холодной погоды»,— полагает эксперт.

Вклады

Неплохую маржу принесли инвесторам валютные вклады. Депозит в долларах обеспечил своему держателю прибыль свыше 5%, в евро — немногим более 3,5%. Успех таких банковских продуктов связан с ослаблением рубля по отношению к доллару и евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже вырос на 4,43 руб., до 96,03 руб./$, курс евро поднялся почти на 3,3 руб., до 104,1 руб./€.

Ослабление рубля в августе стало продолжением тенденции последних девяти месяцев. С начала года доллар подорожал к рублю на 37%. Основная причина роста остается неизменной — дефицит предложения иностранной валюты на фоне роста спроса. «Предложение валюты на внутреннем рынке снизилось как из-за перехода значительной части экспортных расчетов на рубли и дружественные валюты, так и из-за того, что экспортеры часть валютной выручки оставляют на зарубежных счетах, в том числе из-за возросших издержек на перемещение валюты. Кроме этого, объемы экспорта сократились из-за западных санкций и слабости цен на сырье на мировых рынках»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Спрос на валюту высок из-за восстановления импорта, ухода иностранных компаний из России и спроса населения в связи с отпускным периодом.

«Резкое повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, и снизит спрос на валюту»,— считает Михаил Васильев. По его словам, решение ЦБ вызвало ответное повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. Впрочем, на доходы рублевых депозитов по итогам августа решение Банка России не повлияло, а потому инвестор мог рассчитывать на доход на уровне 0,68%.

Принятых мер для разворота курса доллара и евро недостаточно, полагают эксперты, потому интерес к валютным депозитам может сохраниться. «С экономической точки зрения тренд на ослабление рубля может переломиться, когда наступит равновесие на валютном рынке и предложения валюты от экспорта будет хватать на импорт и отток капитала»,— считает господин Васильев. По его мнению, в сентябре доллар будет преимущественно торговаться в диапазоне 94–99 руб./$, евро — на уровнях 102–108 руб./€. «В рисковом сценарии, если власти не будут защищать отметку 100 руб. за доллар, в ближайшие месяцы вероятно ослабление рубля до 105–110 за доллар»,— считает Михаил Васильев.

Золото

Неплохую прибыль частным инвесторам принес и благородный металл. По расчетам «Денег», за август такие инвестиции прибавили в цене почти 3,6%. Этот подъем стал возможен исключительно за счет роста курса американской валюты, так как по итогам месяца долларовые цены снизились.

С первых дней августа благородный металл на мировом рынке уверенно терял в цене и к 18 августа опустился до отметки $1888 за тройскую унцию, потеряв с начала месяца почти 4%. Это происходило на фоне сильного падения спроса. По данным агентства Bloomberg, активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, приблизились к уровню 2,8 тыс. тонн, обновив минимум с 30 марта 2020 года. С начала августа сокращение составило почти 30 тонн. В оставшиеся десять дней интерес к металлу частично восстановился, что поспособствовало росту его цены до $1940 за тройскую унцию.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, золото, особенно последнее время, показывает сильную обратную корреляцию с доходностью американских казначейских облигаций. Так, пиковые по доходности значения десятилетних казначейских облигаций США, выше 4,36%, совпали с минимальными (для августа) котировками золота, к концу же месяца доходность снизилась до 4,1%. «Золото выступает конкурентом консервативным инструментам, к которым относятся облигации. Рост ставок по ним вызывает отток не только с рынка золота, но и, к примеру, с рынка акций (с меньшей корреляцией)»,— отмечает господин Миронюк.

Участники рынка не ждут роста цен на драгоценный металл в ближайшие месяцы, но не исключают подъема в будущем году. По оценке Евгения Миронюка, золото продолжит находиться в диапазоне $1900–2000 за тройскую унцию до конца года. «Снижение ставки ФРС в долгосрочной перспективе (более года) делает интересными вложения в инструменты с активами в золоте, например ПИФы»,— считает он.

Татьяна Палаева