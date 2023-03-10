Власти Екатеринбурга объяснили, почему бизнес не может дать денег на вторую ветку метро

Крупный бизнес «не в состоянии» оплатить строительство второй ветки метро в Екатеринбурге из-за масштабности проекта. Об этом заявил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, отвечая на вопрос, почему предприятия не могут сделать «подарок» городу.

«Когда мы в последний раз обсуждали предпроектные решения по строительству второй ветки, полная стоимость проекта была свыше 100 млрд руб. С тех пор прошло 4-5 лет. Можете посчитать, насколько увеличилась сметная стоимость»,– заявил господин Прядеин в эфире радио «Комсомольская правда».

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается не первый год. В октябре 2021 года стало известно, что работы по проектированию второй ветки приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что у региона недостаточно средств, чтобы строить вторую ветку самостоятельно, поэтому работы могут начаться только в случае финансирования проекта федеральным правительством.

При этом в ноябре прошлого года мэр Алексей Орлов заявил о желании открыть еще девять станций метро, а замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов заявил, что власти города не отказались от планов по строительству второй и третей линий.

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