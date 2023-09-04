Дни и часы

В Женеве завершился четвертый часовой салон Geneva Watch Days (GWD). Основанный в момент пандемии, когда старые выставки закрывались одна за другой, он смог предложить новый формат часового события, оказавшийся удивительно жизнеспособным. Из Женевы — специальный корреспондент «Ъ» Алексей Тарханов.

В 2020 году на GWD собрались 15 марок. На нынешнем, четвертом, их оказалось уже 39. Полный список (по алфавиту) показывает, какие разные бренды и часовщики были тут представлены: Angelus, Armin Strom, Arnold & Son, Artime, Bausele, Bianchet, Breitling, Bvlgari, Byrne, Konstantin Chaykin, Claude Meylan, Corum, Czapek & Cie, De Bethune, Doxa, Frederique Constant Group, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hautlence, HYT, Jacob & Co, Krayon, Laurent Ferrier, Louis Erard, Massena Lab, Maurice Lacroix, MB&F, H. Moser & Cie., Oris, Perrelet, Phillips (вместе с Bacs & Russo), Raketa, Reservoir, Ressence, Singer, Trilobe, Urwerk, Ulysse Nardin. В списке, как видите, есть даже два российских бренда. Впрочем, Константин Чайкин давно принят в международную элиту часовщиков, в Швейцарии он «свой», а менеджмент «Ракеты» состоит из европейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Следующая фотография 1 / 5 Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days Четвертый часовой салон Geneva Watch Days

Марки на GWD вступают между собой в свободную кооперацию, без иерархии и обязаловки. Организаторы сознательно не хотели контролируемой структуры, которой отличались прежние выставки Baselworld и SIHH. Временный белый павильон Rotonde du Mont Blanc на одноименной набережной, принимавший церемонию открытия, пресс-конференции и приютивший часовые новинки, был единственным общим пространством GWD, предназначавшимся скорее для того, чтобы собраться вечером за бокалом и обсудить часовую жизнь. Никакого единого выставочного ангара, где каждый бренд был бы обязан выкупать площади, связывая напрямую свой успех с размерами стенда, не было. На новом салоне каждый может выбрать свой формат показа и его место. Хочешь — в собственном бутике, хочешь — на мануфактуре, хочешь — в гостиничном номере.

«Если завтра какой-нибудь часовщик устроит показ в своем автомобиле, припаркованном на площади,— говорит один из организаторов, глава MB&F Максимилиан Бюссер,— это будет вполне в духе GWD». Стоит сравнить: если для участия в весенней выставке Watches & Wonders надо было арендовать минимум 50 кв. м (для «малышей») или же 400 кв. м (для крупных брендов) по 2 тыс. швейцарских франков за «квадрат», то, по словам пресс-атташе GWD Франсуазы Безоллы, здешний входной взнос составляет всего 10 тыс. франков и у брендов есть свобода маневра. «Важно то, что Женевские часовые дни открыты для публики, которая может приходить на выступления и обсуждения,— добавляет госпожа Безолла,— в то время как Watches & Wonders предназначена строго для профессионалов. Есть уикенд, когда туда пускают любопытных, однако стоимость билетов в 70 франков достаточно велика, чтобы их не было много».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент ассоциации Geneva Watch Days и директор часового направления Bvlgari Антуан Пен Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Государственная советница кантона Женева, отвечающая за экономику и занятость, Дельфин Бахман на церемонии открытия заявила, что GWD «сегодня представляет собой международную демонстрацию передового опыта часового искусства» Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Следующая фотография 1 / 2 Президент ассоциации Geneva Watch Days и директор часового направления Bvlgari Антуан Пен Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Государственная советница кантона Женева, отвечающая за экономику и занятость, Дельфин Бахман на церемонии открытия заявила, что GWD «сегодня представляет собой международную демонстрацию передового опыта часового искусства» Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Регулярность GWD свидетельствует о том, что дела у швейцарских производителей часов идут хорошо. Это подтвердила государственная советница кантона Женева Дельфина Бахман, выступившая на открытии выставки: «Экспорт часов из Швейцарии в 2022 году составил 24,8 млрд франков, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом».

Об интересе к новому формату свидетельствует удивительный факт: партнером GWD выступил организатор Watches & Wonders — Фонд высокого часового искусства, по идее являющийся конкурентом.

Несомненно, будет расти и количество брендов. В частности, из всех часовых марок LVMH в GWD пока участвует только Bvlgari. Ho на сей раз перед открытием салона главы других часовых брендов группы — Hublot и Zenith — пришли с неофициальным визитом в Rotonde du Mont Blanc.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женева Дельфина Бахман, Bvlgari CEO Жан-Кристоф Бабен

Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женева Дельфина Бахман, Bvlgari CEO Жан-Кристоф Бабен



Отвечая на вопрос, почему Zenith предпочитает участвовать в Watches & Wonders, но не в GWD, генеральный директор мануфактуры Жюльен Торнар заверил меня, что речь не идет о принципиальном отказе: «Мы просто решили, что у нас не будет в это время новых часовых запусков. Сегодня я пришел посмотреть, как развиваются часовые дни. Это красивое событие, но их нельзя сравнивать, тут две разные концепции». По его мнению, GWD еще не могут соперничать с Watches & Wonders: хоть и участвовать там сложнее и дороже, но весенняя выставка того стоит.

О том, что один салон не заменит другой, говорит и Патрик Прюньо, глава Ulysse Nardin и Girard-Perregauх. Вот уже не первый год Ulysse Nardin участвует в обоих, и Патрик Прюньо не видит в этом ничего необычного: «Это совсем другой формат салона, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Трудно сказать однозначно, какой эффективнее». У Watches & Wonders огромный международный резонанс, зато у GWD — большая свобода. «Для разных марок, вероятно, полезен разный формат»,— считает он, замечая, что Girard-Perregauх давно не видели на Watches & Wonders, зато она — постоянный участник GWD.

В 2023 году дни остались верны своему формату свободной конфедерации часовых производителей. Однако в будущем эта концепция может вступить в противоречие с расширением круга участников. «На выставке уже представлено почти 40 брендов, а что вы будете делать, если их будет 140?» — спрашиваю я главу Bvlgari Жана-Кристофа Бабена. «Тогда можно будет изменить формат, подумать о собственных залах и — почему бы и нет! — стать главным женевским салоном!»

Алексей Тарханов