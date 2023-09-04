Дни и часы

В Женеве завершился четвертый часовой салон Geneva Watch Days (GWD). Основанный в момент пандемии, когда старые выставки закрывались одна за другой, он смог предложить новый формат часового события, оказавшийся удивительно жизнеспособным. Из Женевы — специальный корреспондент «Ъ» Алексей Тарханов.
В 2020 году на GWD собрались 15 марок. На нынешнем, четвертом, их оказалось уже 39. Полный список (по алфавиту) показывает, какие разные бренды и часовщики были тут представлены: Angelus, Armin Strom, Arnold & Son, Artime, Bausele, Bianchet, Breitling, Bvlgari, Byrne, Konstantin Chaykin, Claude Meylan, Corum, Czapek & Cie, De Bethune, Doxa, Frederique Constant Group, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hautlence, HYT, Jacob & Co, Krayon, Laurent Ferrier, Louis Erard, Massena Lab, Maurice Lacroix, MB&F, H. Moser & Cie., Oris, Perrelet, Phillips (вместе с Bacs & Russo), Raketa, Reservoir, Ressence, Singer, Trilobe, Urwerk, Ulysse Nardin. В списке, как видите, есть даже два российских бренда. Впрочем, Константин Чайкин давно принят в международную элиту часовщиков, в Швейцарии он «свой», а менеджмент «Ракеты» состоит из европейцев.
Марки на GWD вступают между собой в свободную кооперацию, без иерархии и обязаловки. Организаторы сознательно не хотели контролируемой структуры, которой отличались прежние выставки Baselworld и SIHH. Временный белый павильон Rotonde du Mont Blanc на одноименной набережной, принимавший церемонию открытия, пресс-конференции и приютивший часовые новинки, был единственным общим пространством GWD, предназначавшимся скорее для того, чтобы собраться вечером за бокалом и обсудить часовую жизнь. Никакого единого выставочного ангара, где каждый бренд был бы обязан выкупать площади, связывая напрямую свой успех с размерами стенда, не было. На новом салоне каждый может выбрать свой формат показа и его место. Хочешь — в собственном бутике, хочешь — на мануфактуре, хочешь — в гостиничном номере.
«Если завтра какой-нибудь часовщик устроит показ в своем автомобиле, припаркованном на площади,— говорит один из организаторов, глава MB&F Максимилиан Бюссер,— это будет вполне в духе GWD». Стоит сравнить: если для участия в весенней выставке Watches & Wonders надо было арендовать минимум 50 кв. м (для «малышей») или же 400 кв. м (для крупных брендов) по 2 тыс. швейцарских франков за «квадрат», то, по словам пресс-атташе GWD Франсуазы Безоллы, здешний входной взнос составляет всего 10 тыс. франков и у брендов есть свобода маневра. «Важно то, что Женевские часовые дни открыты для публики, которая может приходить на выступления и обсуждения,— добавляет госпожа Безолла,— в то время как Watches & Wonders предназначена строго для профессионалов. Есть уикенд, когда туда пускают любопытных, однако стоимость билетов в 70 франков достаточно велика, чтобы их не было много».
Регулярность GWD свидетельствует о том, что дела у швейцарских производителей часов идут хорошо. Это подтвердила государственная советница кантона Женева Дельфина Бахман, выступившая на открытии выставки: «Экспорт часов из Швейцарии в 2022 году составил 24,8 млрд франков, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом».
Об интересе к новому формату свидетельствует удивительный факт: партнером GWD выступил организатор Watches & Wonders — Фонд высокого часового искусства, по идее являющийся конкурентом.
Несомненно, будет расти и количество брендов. В частности, из всех часовых марок LVMH в GWD пока участвует только Bvlgari. Ho на сей раз перед открытием салона главы других часовых брендов группы — Hublot и Zenith — пришли с неофициальным визитом в Rotonde du Mont Blanc.
Глава MB&F Максимилиан Бюссер, государственная советница кантона Женева Дельфина Бахман, Bvlgari CEO Жан-Кристоф Бабен
Отвечая на вопрос, почему Zenith предпочитает участвовать в Watches & Wonders, но не в GWD, генеральный директор мануфактуры Жюльен Торнар заверил меня, что речь не идет о принципиальном отказе: «Мы просто решили, что у нас не будет в это время новых часовых запусков. Сегодня я пришел посмотреть, как развиваются часовые дни. Это красивое событие, но их нельзя сравнивать, тут две разные концепции». По его мнению, GWD еще не могут соперничать с Watches & Wonders: хоть и участвовать там сложнее и дороже, но весенняя выставка того стоит.
О том, что один салон не заменит другой, говорит и Патрик Прюньо, глава Ulysse Nardin и Girard-Perregauх. Вот уже не первый год Ulysse Nardin участвует в обоих, и Патрик Прюньо не видит в этом ничего необычного: «Это совсем другой формат салона, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Трудно сказать однозначно, какой эффективнее». У Watches & Wonders огромный международный резонанс, зато у GWD — большая свобода. «Для разных марок, вероятно, полезен разный формат»,— считает он, замечая, что Girard-Perregauх давно не видели на Watches & Wonders, зато она — постоянный участник GWD.
В 2023 году дни остались верны своему формату свободной конфедерации часовых производителей. Однако в будущем эта концепция может вступить в противоречие с расширением круга участников. «На выставке уже представлено почти 40 брендов, а что вы будете делать, если их будет 140?» — спрашиваю я главу Bvlgari Жана-Кристофа Бабена. «Тогда можно будет изменить формат, подумать о собственных залах и — почему бы и нет! — стать главным женевским салоном!»