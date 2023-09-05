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Коммерсантъ FM
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Счастливая дюжина

Премьеры Geneva Watch Days

«Коммерсантъ Стиль» выбрал наиболее интересные часы 12 марок из 39, представлявших свои новинки в августе в Женеве.

Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Среди часов, которые привезла на GWD марка Bvlgari,— пара моделей рекордно тонких Octo Finissimo в корпусе из антрацитового углеродного волокна с отделкой розовым золотом.

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Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

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Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Часы Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Константин Чайкин «Колобок»

Часовщик, забросив Джокеров, Дракул и Миньонов, переключился на героев русских народных сказок. Его лимитированный 99 экземплярами ристмон «Колобок» в стальном корпусе следит за часами и минутами, днями недели и фазами Луны.

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Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Внутенняя сторона часов Константин Чайкин «Колобок»

Внутенняя сторона часов Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Заводная коронка часов Константин Чайкин «Колобок»

Заводная коронка часов Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

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Часы Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Внутенняя сторона часов Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

Заводная коронка часов Константин Чайкин «Колобок»

Часы Константин Чайкин «Колобок»

De Bethune DB28XP Kind of Blue

Глубокий голубой цвет циферблата ультратонкой модели, выпущенной в 25 экземплярах, достигнут естественным окислением титана.

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Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Внутренняя сторона часов De Bethune DB28XP Kind of Blue

Внутренняя сторона часов De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Следующая фотография
1 / 6

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Внутренняя сторона часов De Bethune DB28XP Kind of Blue

Часы De Bethune DB28XP Kind of Blue

Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Фирменный для Laureato восьмиугольный корпус на сей раз выполнен из углеродного волокна с добавками серого титана, создающими на поверхности узор, напоминающий разводы дамасской стали.

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Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Внутренняя сторона часов Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Внутренняя сторона часов Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Следующая фотография
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Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Внутренняя сторона часов Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Часы Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Greubel Forsey Double Balancier Convexe

Первые часы марки с карбоновым корпусом уменьшенного до 42,5 мм диаметра (две серии по 22 экземпляра). Главная приманка механизма — два балансовых колеса, наклоненных под углом 30° и соединенных дифференциалом.

Часы Greubel Forsey Double Balancier Convexe

Часы Greubel Forsey Double Balancier Convexe

Часы Greubel Forsey Double Balancier Convexe

Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Модель с двумя часовыми зонами посвящена трем поколениям семьи Арабо: отцу основателя, самому Джейкобу и его сыну — отсюда девиз The World Is Yours. Рельефная карта земной полусферы окружает два циферблата с римскими и арабскими цифрами. Время на них может устанавливаться независимо с разницей не только в полный час, но и в половину и даже четверть часа, как в некоторых поясах.

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Часы Jacob &amp; Co The World Is Yours Dual Time Zone

Часы Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Часы Jacob &amp; Co The World Is Yours Dual Time Zone

Часы Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Заводная коронка часов Jacob &amp; Co The World Is Yours Dual Time Zone

Заводная коронка часов Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

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Часы Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Часы Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Заводная коронка часов Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Скелетонированный циферблат вторит геометрическим узорам лазерной гравировки на корпусе и браслете. Серия из 500 экземпляров.

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Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Внутренняя сторона часов Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Внутренняя сторона часов Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Следующая фотография
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Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Внутренняя сторона часов Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Часы Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Модель, разработанная вместе с часовым дизайнером Эриком Жиру, напоминает фантастический глубоководный аппарат. Сложная капсула из сапфирового стекла открывает взгляду «самый красивый», по словам основателя MB&F Максимилиана Бюссера, из когда-либо созданных мануфактурных механизмов. Шесть серий по пять экземпляров.

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Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&amp;F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Следующая фотография
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Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Внутренняя сторона часов MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Часы MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack

Красота и сложность циферблатов при кажущейся простоте корпуса — одна из приманок Endeavour. Циферблат этой модели изготовлен из материала Vantablack, который почти полностью поглощает свет. Чтобы не нарушать минималистический образ, при изменении угла зрения часовые метки могут скрываться от взора.

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Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Внутренняя сторона часов H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Внутренняя сторона часов H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser &amp; Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

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Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Внутренняя сторона часов H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

Часы H.Moser & Cie.Endeavour Centre Seconds Vantablack

«Ракета Экраноплан»

Спортивные стальные часы на стальном браслете, выпущенные в 500 экземплярах, посвящены советскому кораблю-самолету — экраноплану «Лунь» (из его металла сделана вставка двунаправленного безеля).

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Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Внутренняя сторона часов «Ракета Экраноплан»

Внутренняя сторона часов «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Следующая фотография
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Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Внутренняя сторона часов «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Часы «Ракета Экраноплан»

Urwerk UR-100V Stardust

Как и вся коллекция 100, часы имеют кроме сателлитных указателей времени шкалу расстояний, которые проходит Земля, вращаясь вокруг оси за 20 минут, а также Земли вокруг Солнца за ту же треть часа. Чтобы почувствовать эти космические величины на ощупь, новая версия вышла с корпусом, инкрустированным «звездной пылью» из 400 бриллиантов. Производство ограничено десятью экземплярами в год.

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Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Следующая фотография
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Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Часы Urwerk UR-100V Stardust

Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Механизм с турбийоном со спуском Ulysse Anchor как будто бы перевернут наизнанку и его секреты открыты взгляду. Циферблат отделан маркетри из пластинок кремния, напоминающих о большом вкладе мануфактуры в развитие кремниевых технологий для нужд часовой индустрии.

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Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Внутренняя сторона часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Внутренняя сторона часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Заводная коронка часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Заводная коронка часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Фото: Ulysse Nardin

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Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Внутренняя сторона часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Заводная коронка часов Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Часы Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Фото: Ulysse Nardin

Алексей Тарханов

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