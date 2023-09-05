Счастливая дюжина

«Коммерсантъ Стиль» выбрал наиболее интересные часы 12 марок из 39, представлявших свои новинки в августе в Женеве.

Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Perpetual Calendar

Среди часов, которые привезла на GWD марка Bvlgari,— пара моделей рекордно тонких Octo Finissimo в корпусе из антрацитового углеродного волокна с отделкой розовым золотом.

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Константин Чайкин «Колобок»

Часовщик, забросив Джокеров, Дракул и Миньонов, переключился на героев русских народных сказок. Его лимитированный 99 экземплярами ристмон «Колобок» в стальном корпусе следит за часами и минутами, днями недели и фазами Луны.

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De Bethune DB28XP Kind of Blue

Глубокий голубой цвет циферблата ультратонкой модели, выпущенной в 25 экземплярах, достигнут естественным окислением титана.

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Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Фирменный для Laureato восьмиугольный корпус на сей раз выполнен из углеродного волокна с добавками серого титана, создающими на поверхности узор, напоминающий разводы дамасской стали.

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Greubel Forsey Double Balancier Convexe

Первые часы марки с карбоновым корпусом уменьшенного до 42,5 мм диаметра (две серии по 22 экземпляра). Главная приманка механизма — два балансовых колеса, наклоненных под углом 30° и соединенных дифференциалом.

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Часы Greubel Forsey Double Balancier Convexe



Jacob & Co The World Is Yours Dual Time Zone

Модель с двумя часовыми зонами посвящена трем поколениям семьи Арабо: отцу основателя, самому Джейкобу и его сыну — отсюда девиз The World Is Yours. Рельефная карта земной полусферы окружает два циферблата с римскими и арабскими цифрами. Время на них может устанавливаться независимо с разницей не только в полный час, но и в половину и даже четверть часа, как в некоторых поясах.

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Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Скелетонированный циферблат вторит геометрическим узорам лазерной гравировки на корпусе и браслете. Серия из 500 экземпляров.

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MB&F Horological Machine №9 Sapphire Vision

Модель, разработанная вместе с часовым дизайнером Эриком Жиру, напоминает фантастический глубоководный аппарат. Сложная капсула из сапфирового стекла открывает взгляду «самый красивый», по словам основателя MB&F Максимилиана Бюссера, из когда-либо созданных мануфактурных механизмов. Шесть серий по пять экземпляров.

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H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack

Красота и сложность циферблатов при кажущейся простоте корпуса — одна из приманок Endeavour. Циферблат этой модели изготовлен из материала Vantablack, который почти полностью поглощает свет. Чтобы не нарушать минималистический образ, при изменении угла зрения часовые метки могут скрываться от взора.

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«Ракета Экраноплан»

Спортивные стальные часы на стальном браслете, выпущенные в 500 экземплярах, посвящены советскому кораблю-самолету — экраноплану «Лунь» (из его металла сделана вставка двунаправленного безеля).

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Urwerk UR-100V Stardust

Как и вся коллекция 100, часы имеют кроме сателлитных указателей времени шкалу расстояний, которые проходит Земля, вращаясь вокруг оси за 20 минут, а также Земли вокруг Солнца за ту же треть часа. Чтобы почувствовать эти космические величины на ощупь, новая версия вышла с корпусом, инкрустированным «звездной пылью» из 400 бриллиантов. Производство ограничено десятью экземплярами в год.

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Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Механизм с турбийоном со спуском Ulysse Anchor как будто бы перевернут наизнанку и его секреты открыты взгляду. Циферблат отделан маркетри из пластинок кремния, напоминающих о большом вкладе мануфактуры в развитие кремниевых технологий для нужд часовой индустрии.

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Алексей Тарханов